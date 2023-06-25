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    В кино покажут казахскую спортивную драму о силе духа

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    Фото: кадр из фильма
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    29 июня состоится премьера спортивной драмы «Паралимпиец», основанной на реальных событиях. Главный герой фильма Максат был талантливым лыжником и мечтал завоевать олимпийское золото, но после автомобильной аварии лишился ноги. В течение долгих лет Максат пребывал в депрессии, пока ему не предложили попробовать свои силы на Паралимпийских играх. Возможно, он сможет не только завоевать долгожданное золото, но и найти семью.

    «Паралимпиец» основан на биографии первого казахского зимнего паралимпийского чемпиона Александра Колядина. На зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году он завоевал золотую медаль в лыжных гонках в спринте классическим стилем.

    Главным консультантом на проекте был казахский спортсмен Александр Герлиц, бронзовый призер Паралимпиады 2018 года. Он даже снялся в фильме, сыграв роль противника главного героя. Также в картине снялись спортсмены-паралимпийцы из Казахстана, участники зимних Игр 2018-го и 2022 годов.

    Съемочный период занял месяц. Сложнее всего съемочной группе пришлось во время съемок зимнего блока на курорте Бурабай. Команда столкнулась с переменчивой погодой: снегопадами, порывами ветра и вьюгой.

    Для Алдияра Байракимова, режиссера фильма, картина стала полнометражным дебютом. По его словам, на создание фильма его сподвигло равнодушие соотечественников к казахским паралимпийцам и их достижениям. Изучив паралимпийское движение, он создал собирательный образ спортсмена, чтобы рассказать зрителям о личных историях паралимпийцев, собранных в одном герое.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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