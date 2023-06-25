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    На экранах — криминальная комедия со звездой «Безумцев»

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    29 июня состоится премьера картины «Мэгги Мур(ы)». По сюжету, в обычном провинциальном городке, где никогда ничего интересного не происходит, случаются сразу два загадочных убийства женщин, да еще с одинаковыми именами — Мэгги Мур. Начальник полиции пытается разобраться, в чем тут дело.

    Фото: кадр из фильма
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    Главную роль в фильме исполнил актер Джон Хэмм, хорошо известный по роли Дона Дрейпера в сериале «Безумцы». За эту роль он стал двукратным обладателем «Золотого глобуса». Кроме того, Хэмм сыграл в «Черном зеркале», «Топ Ган: Мэверик» и «Без резких движений».

    Режиссер фильма Джон Слэттери больше известен как актер — он также снимался в «Безумцах», а еще в «Отчаянных домохозяйках», «Сексе в большом городе» и «Мстителях: финал». Как режиссер он также работал над несколькими эпизодами «Безумцев».

    Фото: кадр из фильма
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    Главную женскую роль в фильме исполнила актриса и комедиантка Тина Фей, тоже обладательница двух «Золотых глобусов» и девяти премий Эмми. Самая известная ее работа — в фильме «Дрянные девчонки». По мнению режиссера, между Хэммом и Фей на площадке возникла настоящая химия. Съемки проходили в октябре и ноябре 2021 года в Альбукерке и его окрестностях, штат Нью-Мексико. А мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале Tribeca в июне 2023 года.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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