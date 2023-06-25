На экранах — криминальная комедия со звездой «Безумцев»

29 июня состоится премьера картины «Мэгги Мур(ы)». По сюжету, в обычном провинциальном городке, где никогда ничего интересного не происходит, случаются сразу два загадочных убийства женщин, да еще с одинаковыми именами — Мэгги Мур. Начальник полиции пытается разобраться, в чем тут дело.
Главную роль в фильме исполнил актер Джон Хэмм, хорошо известный по роли Дона Дрейпера в сериале «Безумцы». За эту роль он стал двукратным обладателем «Золотого глобуса». Кроме того, Хэмм сыграл в «Черном зеркале», «Топ Ган: Мэверик» и «Без резких движений».
Режиссер фильма Джон Слэттери больше известен как актер — он также снимался в «Безумцах», а еще в «Отчаянных домохозяйках», «Сексе в большом городе» и «Мстителях: финал». Как режиссер он также работал над несколькими эпизодами «Безумцев».
Главную женскую роль в фильме исполнила актриса и комедиантка Тина Фей, тоже обладательница двух «Золотых глобусов» и девяти премий Эмми. Самая известная ее работа — в фильме «Дрянные девчонки». По мнению режиссера, между Хэммом и Фей на площадке возникла настоящая химия. Съемки проходили в октябре и ноябре 2021 года в Альбукерке и его окрестностях, штат Нью-Мексико. А мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале Tribeca в июне 2023 года.
Матвей Пирогов