Лучший центровой баскетбольной лиги РФ добился возбуждения дела против альма-матер из-за невыплаты зарплаты

Бронзовый призер баскетбольной Суперлиги сезона-2022/2023 Евгений Фидий написал заявление в СК Петербурга на свой бывший клуб — БК «Спартак». Через два дня было возбуждено дело о невыплате зарплаты.
Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, дело по статье 145.1, часть 2 («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»), было возбуждено 21 июня в отношении неустановленных лиц из руководства клуба.
Конфликт между Фидием и клубом, чьим воспитанником он является, произошел в 2019 году, когда из-за финансовых проблем «Спартака» спортсмен ушел в другой клуб.
Не договорившись миром, Фидий в 2020 году подал в суд и выиграл. Клуб должен был выплатить ему 2,6 млн рублей, которые задолжал. Но «Спартак» решение суда проигнорировал. И сейчас приставы занимаются исполнительным производством в отношении БК.
В уголовном же деле фигурирует сумма в два раза меньше — 990 тысяч рублей, которые Фидий якобы недополучил за период с марта по май 2019 года.
Расследованием дела займется следственный отдел СК по Петроградскому району.