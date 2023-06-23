Петербургского пенсионера задержали по подозрению в многолетнем сексуальном насилии над внучкой

Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска задержали 57-летнего петербуржца после заявления родственников о совращении внучки.



В СК с заявлением 21 июня обратился отец 14-летней девочки, стало известно «Фонтанке» 23 июня. По предварительной информации, он сообщил о том, что в период с лета 2017 года по начало осени 2021 года пенсионер в садоводстве в Приозерском районе совершал с его дочерью, своей внучкой, насильственные действия сексуального характера.



Было возбуждено уголовное дело. А 22 июня около 11 утра подозреваемого задержали на дачном участке.

