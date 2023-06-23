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    В Петербурге ищут замминистра, поговорив с которым профессор русского языка обеднела на 3 млн рублей

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    Петербургского профессора обманул голос в трубке, представившийся замминистра образования. «Чиновника» ждет уголовное дело по статье «мошенничество».

    72-летняя преподаватель русского языка в одной из вузов Петербурга ответила на звонок телеграм 19 июня около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 23 июня. Звонивший, представился замминистра образования, и сообщил, что звонит спасти уважаемого профессора от потери накоплений.

    По предварительной информации, женщина поверила голосу и через банкомат в Невском районе Петербурга перевела 3 млн рублей.

    Накануне она пришла в полицию и написал заявление. Возбуждено уголовное дело.

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