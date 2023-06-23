Петербургского профессора обманул голос в трубке, представившийся замминистра образования. «Чиновника» ждет уголовное дело по статье «мошенничество».



72-летняя преподаватель русского языка в одной из вузов Петербурга ответила на звонок телеграм 19 июня около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 23 июня. Звонивший, представился замминистра образования, и сообщил, что звонит спасти уважаемого профессора от потери накоплений.



По предварительной информации, женщина поверила голосу и через банкомат в Невском районе Петербурга перевела 3 млн рублей.

