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    Илон Маск и Марк Цукерберг будут биться в Лас-Вегасе

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    Илон Маск и Марк Цукерберг определились с местом боя, на исход которого многие комментаторы уже готовы делать ставки, сообщает 22 июня издание The Verge.

    Владелец Tesla и Twitter Илон Маск и глава корпорации Meta* Марк Цукерберг намерены встретиться на арене в Лас-Вегасе.

    Ранее Маск написал в подвластной ему соцсети, что готов к бою с Цукербергом в клетке. Цукерберг ответил ему в одной из своих соцсетей — «Send me location», что в данном случае можно перевести как «скажи только где».

    «Октагон в Вегасе», — выбрал место Маск (естественно, в своей соцсети), когда ему транслировали вызов Цукерберга журналисты The Verge.

    Маск также заявил, что у него есть прием, который он называет «морж». Суть его в том, чтобы «лежать на противнике и ничего не делать».

    Сторонники Маска и Цукерберга теперь спорят об их шансах на победу.

    The Verge отмечает, что 51-летний Маск имеет преимущество перед Цукербергом с точки зрения физических параметров. Вспоминают и слова Маска о том, что он участвовал в «настоящих жестоких уличных драках», когда рос в Южной Африке.

    Сила 39-летнего Цукерберга в том, что он серьёзно занимается ММА и выигрывал турниры по джиу-джитсу. Цукерберг также утверждает, что недавно «завершил изнурительную тренировку Murph Challenge менее чем за 40 минут».

    *Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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