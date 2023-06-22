Илон Маск и Марк Цукерберг будут биться в Лас-Вегасе

Илон Маск и Марк Цукерберг определились с местом боя, на исход которого многие комментаторы уже готовы делать ставки, сообщает 22 июня издание The Verge.
Владелец Tesla и Twitter Илон Маск и глава корпорации Meta* Марк Цукерберг намерены встретиться на арене в Лас-Вегасе.
Ранее Маск написал в подвластной ему соцсети, что готов к бою с Цукербергом в клетке. Цукерберг ответил ему в одной из своих соцсетей — «Send me location», что в данном случае можно перевести как «скажи только где».
«Октагон в Вегасе», — выбрал место Маск (естественно, в своей соцсети), когда ему транслировали вызов Цукерберга журналисты The Verge.
Маск также заявил, что у него есть прием, который он называет «морж». Суть его в том, чтобы «лежать на противнике и ничего не делать».
Сторонники Маска и Цукерберга теперь спорят об их шансах на победу.
The Verge отмечает, что 51-летний Маск имеет преимущество перед Цукербергом с точки зрения физических параметров. Вспоминают и слова Маска о том, что он участвовал в «настоящих жестоких уличных драках», когда рос в Южной Африке.
Сила 39-летнего Цукерберга в том, что он серьёзно занимается ММА и выигрывал турниры по джиу-джитсу. Цукерберг также утверждает, что недавно «завершил изнурительную тренировку Murph Challenge менее чем за 40 минут».
*Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.