Илон Маск и Марк Цукерберг будут биться в Лас-Вегасе

Илон Маск и Марк Цукерберг определились с местом боя, на исход которого многие комментаторы уже готовы делать ставки, сообщает 22 июня издание The Verge.

Владелец Tesla и Twitter Илон Маск и глава корпорации Meta* Марк Цукерберг намерены встретиться на арене в Лас-Вегасе.

Ранее Маск написал в подвластной ему соцсети, что готов к бою с Цукербергом в клетке. Цукерберг ответил ему в одной из своих соцсетей — «Send me location», что в данном случае можно перевести как «скажи только где».



«Октагон в Вегасе», — выбрал место Маск (естественно, в своей соцсети), когда ему транслировали вызов Цукерберга журналисты The Verge.

