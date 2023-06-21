В знак благодарности российскому народу. Мошенники сделали скидку пенсионерке и подарили набор посуды в Петербурге

Жительница Невского района стала жертвой двух мужчин, воззвавших к её патриотизму.
85-летняя петербурженка накануне около половины первого дня вышла из дома на Искровском проспекте и увидела припаркованную машину черного цвета, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 июня. Из автомобиля вышли два мужчины — на вид 50 и 20 лет. Они, по предварительной информации, сообщили ей, что едут домой в Молдавию и хотят подарить женщине набор посуды «в знак благодарности российскому народу».
Пенсионерка знак благодарности приняла. По пути в квартиру, куда пара любезно предложила отнести набор, мужчины попросили дать им в долг 100 тысяч рублей. Но у женщины было лишь 35 тысяч, которые она паре и отдала.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».