Финский президент рассказал про русскую угрозу

Финский президент Саули Ниинистё заявил, что в перспективе Финляндии угрожает «больше мер воздействия России», пишут финские СМИ.
Как сообщают журналисты 20 июня, Ниинистё в эфире A-studio напомнил, что реакция Россия на вступление в НАТО год назад была довольно умеренной, «Путин лишь заявил, что вы совершили ошибку, — и это всё». Но сейчас финские власти замечают, как потихоньку были закрыты дипломатические представительства, появилось «небольшое трение». Речь идет, вероятно, о блокировке счетов посольства в России и аннуляции виз у финнов на границе.
Ниинистё пока не стал прогнозировать дальнейшее развитие конфронтации, но отметил, что Финляндии надо заранее быть готовой отреагировать в ответ.