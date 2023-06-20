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    Финский президент рассказал про русскую угрозу

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    7 комментариев

    Финский президент Саули Ниинистё заявил, что в перспективе Финляндии угрожает «больше мер воздействия России», пишут финские СМИ.

    Как сообщают журналисты 20 июня, Ниинистё в эфире A-studio напомнил, что реакция Россия на вступление в НАТО год назад была довольно умеренной, «Путин лишь заявил, что вы совершили ошибку, — и это всё». Но сейчас финские власти замечают, как потихоньку были закрыты дипломатические представительства, появилось «небольшое трение». Речь идет, вероятно, о блокировке счетов посольства в России и аннуляции виз у финнов на границе.

    Ниинистё пока не стал прогнозировать дальнейшее развитие конфронтации, но отметил, что Финляндии надо заранее быть готовой отреагировать в ответ.

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    Комментарии 7

    Zdobsi20 Июн 2023 в 12:56
    Русский слон-лучший друг финского слона.
    Финляндия идёт по пути разрыва отношений уже многие годы. И лучшим решением сейчас поступить с ней, как с прибалтами. Хотят свои леса рубить-пусть рубят. А их тут ой как много кормится. Мется-серла, работавшая в Ленобласти и куча других компаний. У нас же все есть-самое время как минимум себя обеспечивать высококачественными пиломатериалами и фанерой например. А работать с Россией перестала Вяртсиля например уже давно. Не хотят-не надо, пусть ресурсы втридорога покупают в другом месте. И нам свои производства надо развивать, а не покупать турбины, двигатели и т.п. Ничего экстраординарного они не выпускают. И возврата к тому что было-уже не будет в ближайшие годы. Это и для нас тоже неплохо. Фактически они способствуют восстановлению нашей экономики таким образом, за что им большое спасибо.
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