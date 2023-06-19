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    Банк России определил территориальный коэффициент ОСАГО для новых регионов. И кое-что ещё

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    Банк России опубликовал проект указания о коэффициентах ОСАГО для новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), сообщает 19 июня INTERFAX.RU.

    Согласно тексту документа, после 1 января 2024 года коэффициент территории (КТ) для полиса ОСАГО там составит 0,68, цитирует агентство ЦБ. Это минимальное значение из принятых сейчас.

    Кроме того, документ вводит тарифные изменения для владельцев транспортных средств из иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в РФ.

    Ещё один нюанс. Как передаёт INTERFAX.RU, для транспортных средств из «недружественных» стран, за исключением легковых автомобилей физических лиц, коэффициент территории увеличится с 1,7 до 12,5.

    Для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства (1,7).

    ЦБ позиционирует эту меру как ответ на отказ Евросоюза, Швейцарии и Великобритании принимать с 1 июня 2023 года российские сертификаты «Зеленой карты».

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