ВЦИОМ: Россияне назвали возраст, до которого хотят дожить

Россияне, принявшие участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, в среднем планируют дожить до 79 лет. Результаты исследования опубликованы на сайте ВЦИОМа в понедельник, 19 июня.



При текущей ситуации и нынешнем образе жизни россияне ожидают дожить до 79 лет, женщины планируют пожить на два года больше мужчин — 80 лет против 78 лет. В идеальных условиях россияне предполагают, что могли бы дожить примерно до 85 лет, а максимально — до 150 лет.



Участники опроса считают, что старость начинается в среднем с 63 лет (62 года — в 2020 году). При этом женщины отодвигают границы старости до 64 лет, что на два года больше по сравнению с мужчинами, которые в среднем называют возраст старения 62 года. Еще дальше границы старости отодвигают люди старше 60 лет — они полагают, что станут старыми только в 68 лет. Молодые люди до 25 лет считают, что старость, наоборот, наступит раньше — в 58 лет.

