За 2022 год в России увеличилась продолжительность жизни

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России увеличился до 72,6 года. Об этом 13 февраля рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

«В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 года, снизилась младенческая смертность», — рассказала она на совещании по реализации национального проекта «Здравоохранение».

В Санкт-Петербурге, по данным Смольного за 2022 год, проживает 345 человек старше 100-летнего возраста, 191 тысяча старше 80 лет. Всего лиц пожилого возраста старше 60 лет проживает в городе 1 миллион 200 тысяч.