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    За 2022 год в России увеличилась продолжительность жизни

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    23 комментария

    Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России увеличился до 72,6 года. Об этом 13 февраля рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

    «В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 года, снизилась младенческая смертность», — рассказала она на совещании по реализации национального проекта «Здравоохранение».

    В Санкт-Петербурге, по данным Смольного за 2022 год, проживает 345 человек старше 100-летнего возраста, 191 тысяча старше 80 лет. Всего лиц пожилого возраста старше 60 лет проживает в городе 1 миллион 200 тысяч.

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    РоссияТатьяна ГоликоваПродолжительность жизни
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    Комментарии 22

    Гость13 Фев 2023 в 18:01
    Кто может чётко объяснить, что значит "ожидаемая", если речь идёт о прошедшем годе. Я понимаю, если "ожидаемая" в текущем или следующем. Но в прошедшем году - это же фактическая...
    +1−0
    Свободу Лёхе!13 Фев 2023 в 17:57
    Это всё потому, что средний класс жирует на свои 17 тыс. руб. в месяц..)
    +0−0
    своих не бросаем13 Фев 2023 в 17:49
    с вами на связи юморрф
    +0−0
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