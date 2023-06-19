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    Такси запрыгнуло на ограждение в центре Петербурга. Растёт пробка

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    6 комментариев

    На Воскресенской набережной с раннего утра 19 июня растёт пробка в сторону центра. Горожане сообщают о ДТП перед перекрёстком с Потёмкинской улицей.

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    Около 6:40 на Воскресенской, напротив дома 8, водитель такси не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и завис на нём, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Все целы. Пассажирку увезла другая машина», — отмечается в сообщении.

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    «Проезжали мимо, предполагаемый водитель очень даже славянской внешности был один у машины и разговаривал по телефону», — добавляет подписчица группы Даша.

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    Комментарии 6

    Гость19 Июн 2023 в 08:59
    Сейчас и автобусы гоняют,как такси. Едешь рядом и не знаешь,что он сейчас исполнит.
    +1−0
    Гость19 Июн 2023 в 08:53
    Авария прежде асего на Яндекс .Такси в погоне за сверхррибылью, они мотивируют водителей делать больше заказов. Вся система мотивации Яндекс построена на том чтобв водитель как можно больше и дольше выполнял заказы. Для того чтобы заработать хоть какие то вменяемы деньги, водители на аренде вынуждены работать по 250 и больше рабочих часов в месяц . Сейчас в сезон Яндекс раздает водителем цели за количество заказов , представьте себе 150 и выше заказов за неделю? Это 70 рабочих часов именно аыподняя заказы, без учета моек и просего обслуживания. Только не надо говорить , что нищих водителей заставляют, тогожа торговцы дурью тоже никого не заставляют. Водители Яндекс. Такси находятся в постоянно переутомленном состоянии , отсюда и аварийность. Та система Яндекс.Такси которая построена, с которой Яндекс качает сверхприбыль, построееа на поте и крови водителей и пассажиров.
    +4−0
    Гость19 Июн 2023 в 08:28
    Что ни день, то прыгнет кто на ограждение. И люди и машины сатанеют в желании ополоснуться.
    +0−0
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