Такси запрыгнуло на ограждение в центре Петербурга. Растёт пробка

На Воскресенской набережной с раннего утра 19 июня растёт пробка в сторону центра. Горожане сообщают о ДТП перед перекрёстком с Потёмкинской улицей.
Около 6:40 на Воскресенской, напротив дома 8, водитель такси не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и завис на нём, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Все целы. Пассажирку увезла другая машина», — отмечается в сообщении.
«Проезжали мимо, предполагаемый водитель очень даже славянской внешности был один у машины и разговаривал по телефону», — добавляет подписчица группы Даша.