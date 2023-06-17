Стало известно, сколько будет стоить новая Lada X-Cross 5

Цена новинки АвтоВАЗа Lada X-Cross 5 уложится до 2,5 млн рублей, заявил президент компании Максим Соколов. Видео с ним выложил в своём Telegram-канале Минпромторг 17 июня.



«Цена достаточно адекватная: мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, примерно за месяц до старта программы, в конце лета. Но, в среднем, цена будет до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации автомобиля», – сказал Максим Соколов.



Ранее глава АвтоВАЗа назвал цену на другую перспективную новинку — Lada Aura, которую позиционируют как машину для чиновников.

