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    Стало известно, сколько будет стоить новая Lada X-Cross 5

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    4 комментария

    Цена новинки АвтоВАЗа Lada X-Cross 5 уложится до 2,5 млн рублей, заявил президент компании Максим Соколов. Видео с ним выложил в своём Telegram-канале Минпромторг 17 июня.

    «Цена достаточно адекватная: мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, примерно за месяц до старта программы, в конце лета. Но, в среднем, цена будет до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации автомобиля», – сказал Максим Соколов.

    Ранее глава АвтоВАЗа назвал цену на другую перспективную новинку — Lada Aura, которую позиционируют как машину для чиновников.

    Как писала «Фонтанка», LADA X-Cross 5, который является адаптированной для российского рынка китайской FAW Bestune T77. Машину будут делать на бывшем заводе Nissan и в продаже она должна появиться этим летом.

    Сегодня бывшем заводе Nissan на Комендантском проспекте официально запустили производство Lada X-Сross 5.

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    Комментарии 4

    Гость17 Июн 2023 в 20:16
    Три года назад Xray на механике без кондиционера - 690 тыщ
    +0−0
    pride17 Июн 2023 в 20:12
    LADA X-Cross 5, который является адаптированной для российского рынка китайской FAW Bestune T77. Машину будут делать на бывшем заводе Nissan и в продаже она должна появиться этим летом. Наклейка собственного товарного знака является в России и адаптацией и производством
    +0−0
    pride17 Июн 2023 в 20:10
    В Китае или в России?
    +0−0
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