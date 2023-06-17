Новый яхтенный порт «Смоленка» открыли на Васильевском острове

Торжественное открытие нового яхтенного порта «Смоленка», расположенного на намыве Васильевского острова, состоялось 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров. Они также наградили победителей регаты «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома», в числе которых – самые юные участники регаты.
Чернышенко и Беглов осмотрели территорию и здание яхтенного порта – базы детского парусного спорта. Воспитанники Академии парусного спорта уже тренируются в новом спорткомплексе
Порт рассчитан на размещение более 200 судов – от самых маленьких до катеров 40 метров (130 футов). Для всех членов яхт-клуба, а также для судов клиентов порта доступна круглосуточная боцманская служба, 30-тонный кран, вода и электричество на понтонах, АЗС, большая парковка.
«Фонтанка» в начале мая показывала проект порта, куда на время строительства второго небоскреба Лахта Центра переедет яхт-клуб «Геркулес». Возводили новую марину в сжатые сроки. Все регаты, которые проводились на Лахте, будут перенесены сюда.