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    Кино

    У нового фильма «Бэтмен: Отважный и смелый» официально появился режиссер

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    Аргентинский режиссер Энди Мускетти, снявший фильм «Оно» 2017 года и «Оно 2», а также супергеройский фильм «Флэш» из вселенной комиксов DC, станет режиссером нового «Бэтмена». Об этом сообщило издание Variety.

    Картина называется «Бэтмен: Отважный и смелый». Это будет один из тех новых проектов студии, что ранее анонсировали Джеймс Ганн и Питер Сафран. Сообщалось, что этот фильм станет частью первой главы DCU под названием «Боги и монстры». В нее войдут как сериалы, так и отдельные фильмы. В том числе ранее анонсированный фильм о Супермене, который теперь называется «Супермен: Наследие», сериал-приквел «Чудо-женщина» и детективный сериал «Зеленый фонарь». Также будут представлены менее известные персонажи DC, в том числе Бустер Голд и Болотная тварь.

    Сценариста за проектом пока не прикреплено. Но уже известно, что над картиной будет работать в качестве сопродюсера и сестра режиссера — Барбара Мускетти, продюсировавшая все картины брата, также работу братьев Руссо.

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