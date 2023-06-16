У нового фильма «Бэтмен: Отважный и смелый» официально появился режиссер

Аргентинский режиссер Энди Мускетти, снявший фильм «Оно» 2017 года и «Оно 2», а также супергеройский фильм «Флэш» из вселенной комиксов DC, станет режиссером нового «Бэтмена». Об этом сообщило издание Variety.



Картина называется «Бэтмен: Отважный и смелый». Это будет один из тех новых проектов студии, что ранее анонсировали Джеймс Ганн и Питер Сафран. Сообщалось, что этот фильм станет частью первой главы DCU под названием «Боги и монстры». В нее войдут как сериалы, так и отдельные фильмы. В том числе ранее анонсированный фильм о Супермене, который теперь называется «Супермен: Наследие», сериал-приквел «Чудо-женщина» и детективный сериал «Зеленый фонарь». Также будут представлены менее известные персонажи DC, в том числе Бустер Голд и Болотная тварь.

