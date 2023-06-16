«Купаться можно почти везде». Главный синоптик Петербурга назвал температуру водоёмов

Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о температуре воды в водоёмах города и Ленинградской области. Соответствующая публикация в пятницу, 16 июня, появилась в его Telegram-канале.



«В течение недели прогрев воды шёл активно, и сейчас купаться можно уже почти везде», — рассказал он. Как говорится в посте Колесова, в Неве температура достигла 17 градусов, у Кронштадта — 18 градусов.

Лучше всего вода прогрелась у поселка Лисий Нос и деревни Шепелёво.



«В Лисьем Носу и в Шепелево +21 градус, но там мелко, поэтому теплее. В открытой части, скорее всего, прохладнее», — уточнил главный синоптик Петербурга.