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    «Купаться можно почти везде». Главный синоптик Петербурга назвал температуру водоёмов

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    3 комментария

    Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о температуре воды в водоёмах города и Ленинградской области. Соответствующая публикация в пятницу, 16 июня, появилась в его Telegram-канале.

    «В течение недели прогрев воды шёл активно, и сейчас купаться можно уже почти везде», — рассказал он. Как говорится в посте Колесова, в Неве температура достигла 17 градусов, у Кронштадта — 18 градусов.

    Лучше всего вода прогрелась у поселка Лисий Нос и деревни Шепелёво.

    «В Лисьем Носу и в Шепелево +21 градус, но там мелко, поэтому теплее. В открытой части, скорее всего, прохладнее», — уточнил главный синоптик Петербурга.

    Колесов добавил, что его смущает северо-восточный ветер, которые задует в выходные. Он должен согнать теплую воду в залив и поднять холодную снизу.

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    Температура водыАлександр Колесов
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    Комментарии 3

    prosto korsak16 Июн 2023 в 17:50
    Купться в Санкт-Петербурге можно "почти нигде". Кроме Безымянного озера в Красном Селе.
    +0−0
    Komarinsk201916 Июн 2023 в 17:43
    Нахимовское всё зеленое уже у берегов :(
    +0−0
    мухомор16 Июн 2023 в 17:23
    Колесов разрешил купаться там где запретил Роспотребнадзор.
    Палочки и прочие аскариды ждут вас в водоемах Ленобласти.
    +1−1
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