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    На экранах боевик со звездой «Игры престолов» о секте сатанистов

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    22 июня в кинотеатрах состоится премьера криминальной драмы «Он — это пуля». Режиссёром фильма стал Ник Кассаветис («Слепая ярость», «Без лица»).

    Фото: Кадр из фильма
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    По сюжету детектив Боб Хайтауэр из отдела нравов (его играет Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов») узнает, что его бывшая жена была убита, а дочь похищена сатанистами. Официальное расследование идет медленно и бестолково, поэтому Боб решает уйти из полиции и самостоятельно взяться за дело. Он покрывает себя татуировками до неузнаваемости и проникает в культ, чтобы найти их лидера по имени Сайрус, с помощью единственной выжившей жертвы секты, Кейс Хардин.

    За основу сценария взят бестселлер Бостона Терана «Бог — это пуля», который, по слухам, был вдохновлен реальными событиями. Съемки проходили в Мексике и в американском Санта-Фе. Сам режиссер и сценарист Ник Кассаветис остался доволен проделанной работой. По его словам, картина вышла ультрамрачная, пугающая и интригующая, и вдобавок — с великолепным актерским составом.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: Кадр из фильма

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