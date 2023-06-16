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    В ЕС рассказали, в каком случае не станут поддерживать инициативу Африки по Украине

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    4 комментария

    Европейский союз не поддержит инициативу африканских лидеров по украинскому конфликту, если она предполагает заморозку конфликта. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает РИА Новости.

    По словам чиновника ЕС, они приветствуют все инициативы, которые могут привести к миру. «Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории», — добавил он.

    Президент РФ Владимир Путин в субботу, 17 июня, примет в Петербурге африканскую миссию по Украине. В нее входят президенты стран Африки.

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    Комментарии 4

    Гость16 Июн 2023 в 15:54
    ЕС поддержит чью-угодно инициативу только если эта инициатива совпадает с инициативой предложенной самой ЕС.

    Могли сказать проще: "есть два мнения: моё и неправильное".
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 15:50
    По словам чиновника ЕС, они приветствуют все инициативы, которые могут привести к миру. «Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории», — добавил он.
    +0−0
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