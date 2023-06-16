В ЕС рассказали, в каком случае не станут поддерживать инициативу Африки по Украине

Европейский союз не поддержит инициативу африканских лидеров по украинскому конфликту, если она предполагает заморозку конфликта. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает РИА Новости.

По словам чиновника ЕС, они приветствуют все инициативы, которые могут привести к миру. «Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 17 июня, примет в Петербурге африканскую миссию по Украине. В нее входят президенты стран Африки.