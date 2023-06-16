Новый фильм Франсуа Озона с Изабель Юппер — в кино

22 июня на экраны выходит очередная, двадцать третья картина французского корифея Франсуа Озона «Мое преступление». Фильм, по словам режиссёра, стал завершающим в озоновской трилогии фильмов-реконструкций, в которую также входят «Восемь женщин» и «Потише».
Озон сказал, что его целью было снять «феминистский фильм, разрушающий патриархат». Сюжет «Преступления» разворачивается в 1930-х годах в Париже и посвящён Мадлен Вердье, молодой и привлекательной, но не слишком талантливой актрисе, которую обвиняют в убийстве известного продюсера. Суд оправдывает ее благодаря подруге-адвокату, Полин, и Мадлен ожидает новая жизнь в лучах славы и успеха. Однако тайну невозможно скрывать постоянно.
Главные роли в картине сыграли Изабель Юппер и молодая актриса польского происхождения Надя Терешкевич — её Озон раньше не знал, но выбрал в результате долгого кастинга из 200 актрис, решив, что её облик созвучен эпохе.
Фильм снимался в Париже. За основу Озон взял пьесу Жоржа Берра и Луи Вернея, написанную в 1934 году. По ней уже были созданы американские фильмы «Истинное признание» (1937) и его ремейк «Перекрести мое сердце» (1946). Этот ремейк Озон и адаптировал для современного зрителя.
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Матвей Пирогов