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    В Смоленке утонул мужчина. Его крики слышали на берегу

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    В устье реки Смоленки 15 июня утонул мужчина. Очевидцы сообщили полиции, что тот кричал, а потом скрылся из вида.

    Сообщение об этом поступило около трех часов дня, стало известно «Фонтанке». Через 45 минут тело подняли с глубины. Личность погибшего устанавливается.

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    Отдыхавшие на берегу люди рассказали корреспонденту «Фонтанки», что мужчину доставили на берег на катере. Они уточнили, что вода в том месте холодная, а там, где выловили тело, «странное» течение. При этом не видно, чтобы кто-то еще купался в том месте.

    Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

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