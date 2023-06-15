В Смоленке утонул мужчина. Его крики слышали на берегу

В устье реки Смоленки 15 июня утонул мужчина. Очевидцы сообщили полиции, что тот кричал, а потом скрылся из вида.



Сообщение об этом поступило около трех часов дня, стало известно «Фонтанке». Через 45 минут тело подняли с глубины. Личность погибшего устанавливается.