В Смоленке утонул мужчина. Его крики слышали на берегу

В устье реки Смоленки 15 июня утонул мужчина. Очевидцы сообщили полиции, что тот кричал, а потом скрылся из вида.
Сообщение об этом поступило около трех часов дня, стало известно «Фонтанке». Через 45 минут тело подняли с глубины. Личность погибшего устанавливается.
Отдыхавшие на берегу люди рассказали корреспонденту «Фонтанки», что мужчину доставили на берег на катере. Они уточнили, что вода в том месте холодная, а там, где выловили тело, «странное» течение. При этом не видно, чтобы кто-то еще купался в том месте.
Федор Данилов / «Фонтанка.ру»