Театр Маяковского покажет в Петербурге классику

Программа из четырех спектаклей по русской и советской классике продолжит празднование 100-летнего юбилея театра. Площадками гастрольных показов с 16 по 20 июня станут ДК «Выборгский» и БДТ им. Товстоногова.



«Бешеные деньги» Фото: mayakovsky.ru Поделиться Поделиться





Откроется смотр показом спектакля Анатолия Шульева «Бешеные деньги» (16+) по одноименной пьесе Островского. Жанр спектакля определен как «комедия одержимости», герои одержимы поиском денег и жаждой красивой жизни. В спектакле изучаются два мира — кутящее на последние деньги и в долг дворянство и новый класс буржуа, которые берегут деньги, придумывают новые способы заработка и мечтают присоединиться к статусу и истории дворянского имени. В то же время режиссер оставляет за героями право на любовь, человеческие чувства и эмоции.



«Плоды просвещения» Фото: mayakovsky.ru Поделиться Поделиться





17 июня петербургским зрителям представят постановку по пьесе Льва Толстого «Плоды просвещения» (12+). Это спектакль-посвящение режиссеру Петру Фоменко. Постановщик Миндаугас Карбаускис не реконструирует фоменковский спектакль, но насыщает свою работу цитатами из него. Первая ремарка у Толстого — «молодой и красивый лакей глядится в зеркало и прихорашивается» — стала основной смысловой идеей спектакля и основой сценографии. Художник Сергей Бархин воплощает в художественном решении спектакля само понятие «зеркало сцены».



«Русский роман» Фото: mayakovsky.ru Поделиться Поделиться





19 июня гастрольная программа продолжится на сцене БДТ. Зрителям представят постановку «Русский роман» (16+). Это своеобразная семейная сага, вариация на тему романа «Анна Каренина», в которой Лев Николаевич Толстой выступает не только как автор своего шедевра, но и как автор своей же семейной драмы.



«Бердичев» Фото: mayakovsky.ru Поделиться Поделиться





Завершит гастрольную программу спектакль «Бердичев» (16+) режиссёра Никиты Кобелева. Автор пьесы — драматург, прозаик, сценарист Фридрих Горенштейн. В центре повествования — судьба двух сестёр, Рахили и Злоты, и их семьи. Никита Кобелев исследует мир еврейской семьи и еврейского городка, а шире — понятие семьи вообще и место человека в противоречивом и во многом страшном 20-м веке. Показ состоится 20 июня.



В спектаклях задействована труппа театра.



Московский академический театр Владимира Маяковского — один из старейших театров Москвы, открылся в 1922 году. Один из его основателей — Всеволод Мейерхольд. С 1922 года по 1941-й носил название Театр Революции, а в 1941–1954 годах — Московский театр драмы. В основе репертуара русская классическая проза и драматургия.

Полина Никитина

