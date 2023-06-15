KGallery посвятит выставку музыкальному самиздату, на которой будет демозапись «Кино» с текстом, написанным Виктором Цоем, и другие артефакты

Вы увидите знаменитый «рок-н-ролл на рёбрах» (на рентгеновских снимках), бобинные кассеты из частных коллекций, собранных завсегдатаями знаменитого «Сайгона». Всё это — музыкальный самиздат. «Музыка, которой не было».
Самиздат (не только в музыке) — герметичное явление, присущее советской эпохе. Оно просуществовало порядка пятидесяти лет, и за его распространение (и вообще, участие в подобных предприятиях) можно было получить реальный срок. Тем не менее представители субкультур (стиляги, хиппи, панки) были и ухитрялись оставаться ценителями запрещённой музыки. Как и в любом самиздате, в артефактах музыкальной культуры много самодеятельного: рисованные обложки винила, коллажированные упаковки бобинных кассет, плакаты, открытки, те самые рентгеновские снимки.
Вы увидите оригинальную демозапись «Группы крови» группы «Кино» с рукописным текстом Виктора Цоя, созданный вручную макет конверта к альбому «Начальник Камчатки» и другие артефакты, связанные с участниками неформального движения эпохи. В основе выставки — частное собрание Сергея Чубарева, коллекционера и автора книги «Хроники моего андеграунда». Ранее вещи из его собрания участвовали в выставке «Виктор Цой. Путь героя» в московском Манеже. Выставку в KGallery будет сопровождать программа мероприятий, также запустят тематический мерч.
Выставка «Самиздат. Музыка, которой не было» пройдёт в KGallery с 16 июня по 27 августа 2023.
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Анастасия Семенович