Двух женщин задерживали со спецназом в Московской области по делу о краже миллиона у петербургской пенсионерки

Три месяца сотрудники полиции искали обидчиков 75-летней жительница Колпинского района Петербурга. Нашли в Московской области.
Петербургские оперативники совместно с коллегами из 51 региона и при поддержке спецназа задержали накануне двух подозреваемый в краже, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июня. По версии следствия, во время поездки в Петербург в марте этого года 44-летняя и 35-летняя женщины пришли в квартиру пенсионерки на улице Полевая в Металлострое под видом сотрудниц социальной службы. После их ухода пожилая женщина обнаружила отсутствие накоплений – миллиона рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «кража».
Ранее обе задержанные привлекались к уголовной ответственности по аналогичной статье.
Теперь их ждут в Петербурге для проведения следственных действий.