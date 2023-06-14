На Университетской набережной откроют фонтан, памятнику Уварову найдут другое место

Интересно, что о предстоящем открытии фонтана на участке между Манежем кадетского корпуса и Меншиковским дворцом стало известно прямо в ходе торжественного мероприятия с участием федеральных чиновников. Изначально анонсировалось, что помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев откроют закладной камень на месте будущего памятника графу Сергею Семеновичу Уварову — министру народного просвещения при дворе императора Николая I, президенту Императорской академии наук и автору триады «Православие, самодержавие, народность».

«Памятник — это памятник, но к 300-летию (в 2024 году СПбГУ отметит соответствующий юбилей. — Прим. ред.) нужно делать какой-то хороший подарок, — рассказал Александр Беглов. — И вот мы посовещались вместе: а что можно еще подарить Университету, такое интересное, знаковое?.. И как вы думаете, что мы придумали? Мы придумали, что на этом месте будет фонтан! Николай Михайлович (Кропачев. — Прим. ред.) поддержал эту идею, потому что хорошего большого фонтана в Университете нет. Теперь он будет. И это будет наш вклад в развитие нашего любимого Университета».