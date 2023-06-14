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    На Университетской набережной откроют фонтан, памятнику Уварову найдут другое место

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    Фонтан на территории Санкт-Петербургского государственного университета откроют на площади перед домом 13б по Университетской набережной, которая станет площадью Универсантов. Об этом было объявлено 14 июня в ходе торжественного мероприятия с участием губернатора города Александра Беглова возле СПбГУ — на месте будущего фонтана.

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    Интересно, что о предстоящем открытии фонтана на участке между Манежем кадетского корпуса и Меншиковским дворцом стало известно прямо в ходе торжественного мероприятия с участием федеральных чиновников. Изначально анонсировалось, что помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев откроют закладной камень на месте будущего памятника графу Сергею Семеновичу Уварову — министру народного просвещения при дворе императора Николая I, президенту Императорской академии наук и автору триады «Православие, самодержавие, народность».

    «Памятник — это памятник, но к 300-летию (в 2024 году СПбГУ отметит соответствующий юбилей. — Прим. ред.) нужно делать какой-то хороший подарок, — рассказал Александр Беглов. — И вот мы посовещались вместе: а что можно еще подарить Университету, такое интересное, знаковое?.. И как вы думаете, что мы придумали? Мы придумали, что на этом месте будет фонтан! Николай Михайлович (Кропачев. — Прим. ред.) поддержал эту идею, потому что хорошего большого фонтана в Университете нет. Теперь он будет. И это будет наш вклад в развитие нашего любимого Университета».

    Фонтан станет подарком Университету от города. Памятник Сергею Уварову, установкой которого занимается Российское военно-историческое общество, также найдет себе место на территории СПбГУ, но где — пока не решено.

    © Фонтанка.Ру

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