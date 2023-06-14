Из колонии досрочно освободят экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову

Суд заменил срок в колонии на принудительные работы в исправительных центрах ФСИН для трех бывших оперативников, осужденных за подбрасывание запрещенного журналисту Ивану Голунову. Об этом 14 июня сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.



Как уточнил Бадамшин, Голунов не возражал против ходатайств Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева и поддержал Дениса Коновалова. Последний — единственный, кто к приговору признал вину.

Заменить остаток срока принудительным трудом рассчитывал и Роман Феофанов. Но журналист был против, суд — тоже.