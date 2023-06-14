    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, вос

    765мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd84.32eur91.07

    Из колонии досрочно освободят экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову

    2414
    20 комментариев

    Суд заменил срок в колонии на принудительные работы в исправительных центрах ФСИН для трех бывших оперативников, осужденных за подбрасывание запрещенного журналисту Ивану Голунову. Об этом 14 июня сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

    Как уточнил Бадамшин, Голунов не возражал против ходатайств Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева и поддержал Дениса Коновалова. Последний — единственный, кто к приговору признал вину.

    Заменить остаток срока принудительным трудом рассчитывал и Роман Феофанов. Но журналист был против, суд — тоже.

    Экс-начальник наркоконтроля по ЗАО Москвы, возглавлявший оперативников, Игорь Ляховец в суд не обращался, у него нет права на замену наказания. В мае 2021 года он получил 12 лет общего режима. Остальные фигуранты — от 5 до 8 лет. Позднее Мосгорсуд сократил назначенные сроки на 6–9 месяцев. С МВД в качестве моральной компенсации должны взыскать 1,5 миллиона рублей.

    Справка:
    Ивана Голунова задерживали летом 2019 года, наркотики нашли у него в рюкзаке. Через несколько дней на фоне общественного резонанса дело было прекращено. Позже Голунов опубликовал видеохронику, на которой видно, как вещества подбросили в его рюкзак.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дело Ивана Голунова
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close