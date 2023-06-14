Минобороны подписало контракты с 10 добровольческими формированиями

Представители десяти добровольческих формирований подписали с Минобороны контракты, определяющие их деятельность в зоне спецоперации. Об этом в среду, 14 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.



«Личным составом добровольческих формирований решение о повышении их статуса, в первую очередь предоставлении таких же льгот, которые предоставлены всем военнослужащим, было принято с большим одобрением», — сказал представитель Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Первым контракт с Минобороны подписал добровольческий отряд «Ахмат».