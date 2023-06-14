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    Минобороны подписало контракты с 10 добровольческими формированиями

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    Представители десяти добровольческих формирований подписали с Минобороны контракты, определяющие их деятельность в зоне спецоперации. Об этом в среду, 14 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

    «Личным составом добровольческих формирований решение о повышении их статуса, в первую очередь предоставлении таких же льгот, которые предоставлены всем военнослужащим, было принято с большим одобрением», — сказал представитель Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

    Первым контракт с Минобороны подписал добровольческий отряд «Ахмат».

    Согласно приказу Минобороны, до 1 июля 2023 года между добровольческими отрядами и ведомством будут заключены договоры, которые придадут им «необходимый правовой статус». Предполагается также, что документы позволят повысить эффективность обеспечения и организацию деятельности добровольческих отрядов.

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