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    Минобороны заявило о подписании первого контракта с добровольческим отрядом

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    Минобороны России и добровольческий отряд «Ахмат» подписали контракт, который определяет правовое регулирование и деятельность отряда в зоне проведения СВО. Об этом ведомство сообщило 12 июня.

    Контракт также позволит распространить на добровольцев и их семьи меры социальной поддержки. Документ был подписан замначальника Генштаба генерал-полковником Алексеем Кимом и директором Российского университета спецназа Адамом Дашаевым.

    «Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — цитирует генерал-полковника Кима Минобороны.

    Как отметил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, добровольческие подразделения имели льготы на своем уровне. Однако подобные контракты с Минобороны позволят уровнять социальный пакет.

    «…Сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам, которые получили ранение или погибли, и семьям этих бойцов», — добавил он.

    Согласно приказу Минобороны, до 1 июля 2023 года между добровольческими отрядами и ведомством будут заключены договоры, которые придадут им «необходимый правовой статус». Предполагается также, что документы позволят повысить эффективность обеспечения и организацию деятельности добровольческих отрядов.

    Приказ предполагает, что добровольцы могут заключать индивидуальные контракты либо с Минобороны, либо с добровольческими отрядами. Таким образом они будут включены в состав объединенной группировки войск в зоне боевых действий.

    «Приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций», — отмечает Минобороны.

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