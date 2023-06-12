Минобороны заявило о подписании первого контракта с добровольческим отрядом

Минобороны России и добровольческий отряд «Ахмат» подписали контракт, который определяет правовое регулирование и деятельность отряда в зоне проведения СВО. Об этом ведомство сообщило 12 июня.



Контракт также позволит распространить на добровольцев и их семьи меры социальной поддержки. Документ был подписан замначальника Генштаба генерал-полковником Алексеем Кимом и директором Российского университета спецназа Адамом Дашаевым.



«Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — цитирует генерал-полковника Кима Минобороны.

