Минобороны заявило о подписании первого контракта с добровольческим отрядом

Минобороны России и добровольческий отряд «Ахмат» подписали контракт, который определяет правовое регулирование и деятельность отряда в зоне проведения СВО. Об этом ведомство сообщило 12 июня.
Контракт также позволит распространить на добровольцев и их семьи меры социальной поддержки. Документ был подписан замначальника Генштаба генерал-полковником Алексеем Кимом и директором Российского университета спецназа Адамом Дашаевым.
«Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — цитирует генерал-полковника Кима Минобороны.
Как отметил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, добровольческие подразделения имели льготы на своем уровне. Однако подобные контракты с Минобороны позволят уровнять социальный пакет.
«…Сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам, которые получили ранение или погибли, и семьям этих бойцов», — добавил он.
Согласно приказу Минобороны, до 1 июля 2023 года между добровольческими отрядами и ведомством будут заключены договоры, которые придадут им «необходимый правовой статус». Предполагается также, что документы позволят повысить эффективность обеспечения и организацию деятельности добровольческих отрядов.
Приказ предполагает, что добровольцы могут заключать индивидуальные контракты либо с Минобороны, либо с добровольческими отрядами. Таким образом они будут включены в состав объединенной группировки войск в зоне боевых действий.
«Приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций», — отмечает Минобороны.