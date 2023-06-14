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    «С каждым днем теплее». Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в среду

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    Обширная зона повышенного атмосферного давления будет формировать синоптическую ситуацию в Петербурге в среду, 14 июня. В городе будет малооблачно и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    Температура воздуха от 24 до 26 градусов. Ветер задует западный — 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 765 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

    Синоптик отметил, что прошедший вторник стал самым теплым днем в Санкт-Петербурге с начала этого года с результатом в 25 градусов тепла. «Однако в лидерах ему быть совсем недолго», — добавил Леус.

    Вчера главный синоптик Петербурге Александр Колесов констатировал: всё, лето пришло. Также он пообещал жаркую погоду на всю эту неделю.

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