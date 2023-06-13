Товарищеский суд почетных профессоров. Как в СПбГУ наказывают за мат, митинги и оскорбление чувств верующих

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Комиссия по этике СПбГУ осудила в начале июня высказывания студентов о погибшем в ходе боевых действий ровеснике. Вердикт им выносили «умудренные» профессора, итогом может стать отчисление. На заседании комиссии рассматриваются различные явления вузовской жизни: от поведения дворника до мемов в альбомах преподавателей. «Фонтанка» изучила ее решения, чтобы понять, каких этических норм должны придерживаться современные преподаватели и студенты.



Что такое комиссия по этике? Комиссия по этике работает в вузе с 2011 года. В её состав входят 12 почетных профессоров, миссия которых разрешать бытовые и интеллектуальные конфликты, ставить оценки поведению и высказываниям, в том числе в соцсетях.

«Почетные профессора СПбГУ — это умудренные жизнью люди, с особым трепетом относящиеся ко всему, что связано с университетом. Для них он уже стал родным домом, жизнь которого им далеко не безразлична», — объяснял председатель комиссии Геннадий Богомазов.

Комиссия собирается по обращению студента или преподавателя. Выслушивает стороны и на основании кодекса универсанта и других внутренних документов выносит вердикт. В кодексе всего семь пунктов. Студенты и преподаватели должны соблюдать нормы научной этики, уважать право интеллектуальной собственности, «достойно представлять университет во внеуниверситетской среде, включая СМИ».



Комиссия по этике может признать действия работника или обучающегося не соответствующими указанным традициям, нормам и ценностям. На основании такого заключения администрация вуза принимает решение о дисциплинарном наказании, вплоть до увольнения или отчисления. На суд почетных профессоров выносятся поступки любых сотрудников, досталось даже дворнику, который назвал ректора «Колюней». Но его не уволили.

«Вы кем себя возомнили [блин]?» В сентябре 2021 года с помощью полиции разогнали традиционную вечеринку у общежитий в Петергофе. За развеселёнными студентами гонялись 15 полицейских. Для учащихся забег закончился административными протоколами за распитие спиртных напитков.



Позже эту ситуацию обсуждали на студсовете СПбГУ. На заседание пригласили администратора паблика «Признавашки СПбГУ» и аспиранта специальности «Экономика» Алексея Пачина. Пачин, защищавший учащихся, заявил, что студсовет «не делает ничего хорошего», присовокупив к своей фразе непечатное слово. Ему сделал замечание проректор по воспитательной работе и организации приема Александр Бабич. Дальнейший диалог в студенческих пабликах фигурирует как легендарный.

Пачин: «Представьтесь, кто вы?»

Бабич: «Я — Бабич».



Пачин: «Вы кем себя возомнили [блин]?»

Комиссия по этике постановила, что аспирант нарушил кодекс универсанта и его поведение не соответствует высокому статусу обучающегося СПбГУ. Вуз также обратился в полицию с просьбой провести проверку в отношении действий аспиранта на предмет «состава административного правонарушения» по статьям 5.61 КоАП РФ (оскорбление, содержащееся в публичном выступлении), 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Как сообщает студенческий телеграм-канал «Лупа и Пупа», приказ об отчислении Пачина подписали только в мае 2023 года. Его отчислили на основании решения комиссии по этике, служебной записки от октября 2022 года и письма Минобрнауки.



Помиловали за митинги Комиссия по этике также ставит оценки задержанным на митингах студентам. В этом случае в неё обращается проректор по воспитательной работе Александр Бабич. Основанием становится административный протокол по «митинговой статье». В апреле 2021 года комиссия рассматривала обращение Бабича, касающееся семи студентов.

«Совершение указанных административных правонарушений подтверждается вступившими в законную силу решениями судов. Комиссия по этике не ставит под сомнение законность и обоснованность вступившего в законную силу судебного решения, а также доказанность отраженных в данном судебном решении обстоятельств», — говорилось в её решении.



Совершение административного правонарушения не вписывается в кодекс универсанта, оштрафованные учащиеся, по мнению почетных профессоров, не заботятся о репутации вуза и не способствуют укреплению его авторитета. Однако не всегда административка приводит к отчислению. В 2022 году СПбГУ помиловал полсотни студентов, задержанных на пацифистских митингах. Правда, за милость они пообещали, что больше не будут проявлять свою гражданскую позицию таким способом. А задержанной на пророссийском митинге в Риге студентке СПбГУ вуз обещал оказывать юридическую помощь.

Национальный вопрос и чувства верующих В марте 2023 года в комиссию обратился магистрант из Китая. Он просил оценить поведение соседа по комнате в общежитии, гражданина РФ. Уже на второй день совместный быт закончился ссорой, россиянин позволил «ряд недопустимых оскорбительных выпадов, сделав обобщение, распространял оскорбительные характеристики на китайский народ в целом». Аудиозапись конфликта была приложена к заявлению.



Российский студент объяснил свое поведение вспыльчивостью характера и принес извинения. «В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране совершенно недопустимы любые оскорбительные суждения или действия между людьми по признаку национальной, расовой или религиозной принадлежности. Это в полной мере касается и граждан других стран». Учитывая тяжесть проступка, комиссия решила, что он несовместим со званием универсанта.

В декабре 2019 года почетные профессора разбирали конфликт студентов курса «Арабская филология». Поссорились второкурсники. Один из них, мусульманин, заявил, что задеты его религиозные чувства. Конфликт был настолько масштабным, что из-за него были сорваны занятия.

Комиссия заключила: виноваты оба, и оба заслуживают серьёзного наказания. Однако враждующие стороны примирились, поэтому учащимся вынесли предупреждение.



За что наказывают преподавателей В ноябре 2020 года комиссия по этике рассмотрела кейс преподавателя Николая Коврижных, в соцсетях которого студенты нашли мемы о нацизме, а также картинки с девушками в форме СС, встречались в коллекции и обнажённые особы, прикрывающиеся флагом нацистской Германии.



На заседании комиссии по этике Коврижных не стал отрицать присутствие спорного контента в своих социальных сетях, но заверил, что публиковались картинки пять лет назад, теперь же они «утратили свою актуальность». Появление жалобы преподаватель объяснил тем, что студенты хотят халявы и не получают её: «Лодырь-митрофанушка, который наслышан о строгости преподавателя и пытается заранее облить его грязью». Факт правонарушения был подтвержден полицией, однако производство не стали возбуждать из-за истёкшего срока давности. Комиссия по этике постановила, что Коврижных нарушил кодекс универсанта. В апреле 2022-го преподаватель ещё числился на сайте СПбГУ. Сейчас, судя по данным вузовского портала, он больше не работает.



В ноябре 2020-го в комиссию по этике обратился первый заместитель декана Восточного факультета СПбГУ Алексей Родионов. Он сообщил о жалобе в отношении доцента Надежды Сомкиной, которая в соцсетях нецензурно выразилась о своих студентах. Скриншот был приложен.



Сомкина вину признала и заявила, что раздосадованная плохой подготовкой студентов вылила эмоции в соцсети. Она извинилась. Родионов отрекомендовал подчинённую как высококвалифицированного преподавателя, которая любит студентов и пользуется авторитетом в их среде. Комиссия по этике сочла случившееся «неприятным инцидентом» и не стала принимать в отношении Сомкиной административных мер.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

