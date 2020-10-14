Автор вопроса «Что? Где? Когда?» о блокадном Ленинграде забавлялся мемами о нацизме в социальной сети. Годами картинки не привлекали внимания, пока на них не наткнулись студенты СПбГУ.

автор фото Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Комиссии по этике Санкт-Петербургского госуниверситета предстоит изучить предпочтения преподавателя кафедры информационных систем. Педагог несколько лет складывал в виртуальные альбомы картинки, отсылающие к нацизму. Девушек, прикрывающих наготу флагом Третьего рейха, не оценили студенты. После коллективной жалобы вуз обещал обратиться в правоохранительные органы.

Информация о сомнительных взглядах преподавателя опубликована сайте СПбГУ. На ректорском совещании рассмотрели заявление студентов об учителе, который, «на своих страницах в социальной сети размещал оскорбления по национальному и религиозному признаку, картинки с запрещенной нацистской символикой и расистскими высказываниями». Страница не носила статус приватной и изображения мог увидеть любой пользователь.



Полученные сведения легли в основу заявления в правоохранительные органы, его подписала проректор по безопасности СПбГУ Елена Шарыгина. Также поведение сотрудника рассмотрит комиссия по этике, говорится на сайте вуза.

По данным «Фонтанки», речь идёт о преподавателе кафедры информационных систем Николае Коврижных. 33-летний педагог имеет степень кандидата физико-математических наук, его научные интересы лежат в сфере математического моделирования, численных методов и комплексов программ. А личные предпочтения он не скрывал в социальных сетях.

В начале сентября студенты решили связаться с Николаем Александровичем в «ВКонтакте», нашли его страницу по поиску. Их взгляд остановился на альбомах с картинками. На обложке сборника «Всякая чушь» красовался герб Третьего рейха. Коллекция насчитывала 254 тематических изображения, на некоторых их них Гитлер был подписан как «друг».

Альбом «Няки в нарядах под старину» хранил 30 образов женщин и девочек с элементами формы СС, встречались и обнажённые особы, прикрывающееся флагом нацисткой Германии. Также на странице можно было прочитать нелицеприятное про мигрантов и то, что расценивается как реабилитация нацизма.



Весь этот набор идеологии хранился в открытом виде и был доступен любому пользователю. Самые ранние публикации датированы 2010 годом. Сейчас страница закрыта. (скриншоты альбомов есть в распоряжении «Фонтанки»).



Фото: скриншот vk.com Фото: скриншот vk.com Фото: скриншот vk.com

Студенты, которые просигнализировали об опасных взглядах педагога, готовы общаться только на условиях анонимности. Николая Коврижных они описывают как рядового преподавателя. В вузе работает с 2019 года, до этого трудился в компании, специализирующейся на финансовых технологиях. В офлайн-пространстве интернет-пристрастия педагога никак себя не выявляли. Для инстаграма выбрал имя героя романа Кафки «Процесс» Йозефа К. Там он публикует фото с поездок, а также собирает памятники Кирову. Вероятно, в память о родном городе, который был переименован в честь секретаря Ленинградского обкома. Коврижных много лет играет в спортивное «Что? Где? Когда?». Он участвовал в открытом Кубке России, высшей лиги чемпионата Санкт-Петербурга и чуть не дотянул до первой сотни игроков в российском рейтинге. Сейчас он числится на 104 месте. В Петербурге участвует в базовых составах топовых команд «Вжух» и «Дикие бозоны Хиггса».



Преподаватель СПБГУ выступает также как редактор. В 2015 году международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?» вручила ему награду за вопрос года. Он звучал так: «Юлия Кантор пишет, что зал был полон людей в платьях и костюмах, казавшихся на них непомерно большими. А что пришли слушать эти люди?». Ответ: Ленинградскую симфонию. Речь шла о блокадном Ленинграде и седьмой симфонии Шостаковича.

«Фонтанка» написала Коврижных с просьбой прокомментировать свои посты. Он сообщение прочитал, после чего заблокировал корреспондента. В расписании СПбГУ ближайшие занятия Николая Александровича отменены.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

