СПбГУ доложил в полицию о своём студенте, выругавшемся на онлайн-совещании

Расшифровку последнего заседания студсовета опубликовал студенческий телеграм-канал «Студень». В конце заседания обсуждались вечеринки у общежитий в Петергофе, куда по звонку сотрудников СПбГУ при поддержке студенческого совета стали регулярно вызывать полицию . Учащихся задерживают, в отношении некоторых составляют административные протоколы за распитие спиртных напитков. Сами студенты настаивают, что далеки от дебоширства, а всего лишь развлекаются настольными играми.

Администрация СПбГУ обратилась в полицию с просьбой провести проверку в отношении аспиранта Алексея Пачина, эмоционально выступившего на последнем заседании студенческого совета. Об этом сообщается в виртуальной приёмной вуза 28 сентября.

На заседании завязался спор на эту тему. Аспирант Алексей Пачин, защищавший учащихся, заявил, что студсовет «не делает ничего хорошего», присовокупив к своей фразе непечатное слово. Ему сделал замечание проректор по воспитательной работе и организации приема Александр Бабич. Ещё после нескольких фраз Пачин отрезал: «Типичная фигня, вот как Навального посадили...»



27 сентября в виртуальной приёмной вуза появилась жалоба от некоей матери первокурсника, которая посмотрела видеозапись заседания студсовета. «Нормально посылать студентов на три советские буквы? Потом какие-то студенты выступают за проведение пьянок?! Вы только вдумайтесь — у вас студенты открыто призывают пьянствовать, да ещё делают это с апломбом, как будто они такие крутые, они алкогольные «мученики» у вас, что ли?» — говорится в сообщении.



В ответ проректор Александр Бабич сообщил, что поведение Пачина «не может быть признано приемлемым». Вуз обратился в полицию с просьбой провести проверку в отношении действий аспиранта на предмет «состава административного правонарушения» по статьям 5.61 КоАП РФ (оскорбление, содержащееся в публичном выступлении), 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также в отношении Пачина направлено обращение в комиссию по этике университета.

