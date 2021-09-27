«Поведение было настолько неприемлемым, что создавало неудобства». В СПбГУ объяснили вызов полиции к общежитиям в Петергофе

Посиделки студентов планировались ночью с 18 на 19 сентября. Перед вечеринкой Студенческий совет СПбГУ опубликовал призыв не участвовать в «несанкционированных мероприятиях увеселительного характера» с пометкой, что «все нарушения фиксируются», а за распитие алкоголя грозит административный штраф.



«К сожалению, некоторые обучающиеся университета посчитали возможным участвовать в этих противоправных действиях. Поведение обучающихся было настолько неприемлемым, что создавало неудобства для других обучающихся, проживающих в общежитиях», — говорится на сайте вуза.

