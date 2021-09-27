«Поведение было настолько неприемлемым, что создавало неудобства». В СПбГУ объяснили вызов полиции к общежитиям в Петергофе

Посиделки студентов планировались ночью с 18 на 19 сентября. Перед вечеринкой Студенческий совет СПбГУ опубликовал призыв не участвовать в «несанкционированных мероприятиях увеселительного характера» с пометкой, что «все нарушения фиксируются», а за распитие алкоголя грозит административный штраф.
«К сожалению, некоторые обучающиеся университета посчитали возможным участвовать в этих противоправных действиях. Поведение обучающихся было настолько неприемлемым, что создавало неудобства для других обучающихся, проживающих в общежитиях», — говорится на сайте вуза.
Сотрудники охраны СПбГУ сделали замечание, но не были услышанными. После чего вызвали наряды полиции и Росгвардии. «Только фактическое задержание лиц, выразивших неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, привело к прекращению противоправных действий студентов и других лиц. Сотрудниками полиции было задержано десять человек, среди них семь студентов, проживающих в общежитиях, остальные трое студентами не являются», — отмечается в сообщении. Нарушителям грозят меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления.
В ночь на 25 сентября в студгородок снова вызвали полицию, 15 сотрудников инспектировали общежития. В отношении некоторых студентов составлены административные протоколы за распитие спиртных напитков. При этом сами учащиеся заявили, что только играли в настольные игры, дебоширить не собирались.