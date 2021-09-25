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«Пить и играть в настолки студенты будут всегда». Обитатели общежитий СПбГУ пожаловались на 15 полицейских, преследовавших любителей веселья

Полиция разгоняет посиделки студентов СПбГУ в Петергофе

В телеграм-каналах студентов СПбГУ вторые выходные подряд обсуждают визиты полиции в общежития в Петергофе. Одни увидели в этом ущемление вольности, в Студенческом совете считают, что отдыхать можно и без высокого градуса разгула.

В ночь на 25 сентября полицию вызывали в 14-е общежитие на Ботанической улице. Об этом сообщается в телеграм-каналах «Лупа и Пупа» и «Студень».

Полицейские прервали игру в настольные игры на парапете общежития. У некоторых игроков заметили пиво. По словам очевидцев, затем 15 сотрудников проинспектировали все общежития. Часть студентов отправили в отделение, где в отношении них составили административные протоколы за распитие спиртного.

Фото: Признавашки СПбГУ
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«Жители Пунка [Петродворцовый учебно-научный комплекс] же не виноваты, что в общежитии негде собраться большой компанией и банально отдохнуть после тяжёлой недели (без спиртного)», — пишут авторы «Пупы и Лупы».

На прошлой неделе к общежитиям также вызывали полицию. По словам студентов, пожаловался на шумную компанию заместитель председателя Студсовета СПбГУ Даниил Харламов.

«Данные паблики не имеют ничего общего с объективностью. Это не СМИ, а студенческие блоги, придающие эмоциональную окраску всему, даже не изучающие ситуацию и факты целиком, — прокомментировал ситуацию Харламов в переписке с корреспондентом «Фонтанки». — С досугом, конечно, имеются проблемы в связи с ковидными ограничениями. Мы давно просим администрацию СПбГУ открыть проход в общежития для гостей, но пока безуспешно. В каждой общаге случайно расселены факультеты. Так что близкие друзья могут и часто находятся в разных зданиях без возможности прийти в гости».

На случившееся отреагировал студент 3-го курса истфака Матвей Головань. Он записал обращение к другим студентам. «Пить и играть в настолки студенты будут всегда. И ни один вонючий зампред БСС [Студсовет СПбГУ] не сможет помешать этому. Но для этого нужно показать, что мы едины и таких студентов большинство», — сказал он.

Фото: Признавашки СПбГУ

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Комментарии (12)

mavar
До чего докатились студсоветы... Ещё лет 30 назад таких активистов...
математик
стукач Харламов! у нас тоже был такой активист…замучил… зам декан попросил не трогать его: отчислили за просрочку сдачи зачетов:))))
266148875
Шурик не пьёт. Сейшены в ВУЗах недопустимы. Отчислить закопёрщиков, и всё наладится, будут на выходе хорошие специалисты.
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