Полиция не нашла экстремизма в соцсетях профессора СПбГУ. На посты о «печени либерала» жаловались студенты

О результатах проверки в виртуальной приёмной вуза рассказал заместитель ректора по безопасности Дмитрий Грязнов 5 апреля. В ответе, поступившем в СПбГУ от ГУ МВД по городу и Ленобласти, сообщалось, что на странице преподавателя «фактов о деятельности, возможно, нарушающей законодательство Российской Федерации о противодействии экстремизму, в настоящее время не установлено».



На страницу «ВКонтакте» с именем профессора, автора курса новейшей истории Украины Николая Межевича, обратили внимание студенты. На стене профиля публиковались неоднозначные высказывания. Картинку с бездомными собаками сопровождала подпись об эстонских дипломатах и стерилизации, фото документов убитого на Украине документалиста Брента Рено комментировалось фразой с радостной эмоцией. Не обошлось и без шуток про расчленёнку. «Куплю печень либерала, несвежую не предлагать», — отмечалось на стене. Студенческий совет СПбГУ обратился к руководству вуза с просьбой проверить страницу, письмо студентов было перенаправлено в полицию. Сам Межевич в разговоре с «Фонтанкой» не подтвердил публикацию спорных постов.

