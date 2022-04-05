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    Полиция не нашла экстремизма в соцсетях профессора СПбГУ. На посты о «печени либерала» жаловались студенты

    Соцсети профессора СПбГУ Николая Межевича не выходят за рамки российского законодательства — это следует из данных проверки, проведённой полицией Петербурга.

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    О результатах проверки в виртуальной приёмной вуза рассказал заместитель ректора по безопасности Дмитрий Грязнов 5 апреля. В ответе, поступившем в СПбГУ от ГУ МВД по городу и Ленобласти, сообщалось, что на странице преподавателя «фактов о деятельности, возможно, нарушающей законодательство Российской Федерации о противодействии экстремизму, в настоящее время не установлено».

    На страницу «ВКонтакте» с именем профессора, автора курса новейшей истории Украины Николая Межевича, обратили внимание студенты. На стене профиля публиковались неоднозначные высказывания. Картинку с бездомными собаками сопровождала подпись об эстонских дипломатах и стерилизации, фото документов убитого на Украине документалиста Брента Рено комментировалось фразой с радостной эмоцией. Не обошлось и без шуток про расчленёнку. «Куплю печень либерала, несвежую не предлагать», — отмечалось на стене. Студенческий совет СПбГУ обратился к руководству вуза с просьбой проверить страницу, письмо студентов было перенаправлено в полицию. Сам Межевич в разговоре с «Фонтанкой» не подтвердил публикацию спорных постов.

    В 2020 году студенты пожаловались на соцсети преподавателя СПбГУ и редактора «Что? Где? Когда?» Николая Коврижных. На своей странице «ВКонтакте» он собирал мемы о нацизме, а также картинки с девушками в форме СС, встречались в коллекции и обнажённые особы, прикрывающиеся флагом нацистской Германии. На заседании комиссии по этике Коврижных не стал отрицать присутствие спорного контента в своих социальных сетях, но заверил, что публиковались картинки пять лет назад, теперь же они «утратили свою актуальность». Факт правонарушения был подтвержден полицией, однако производство не стали возбуждать из-за истёкшего срока давности. Судя по сайту факультета прикладной математики СПбГУ, Коврижных продолжает работать в вузе.

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    Комментарии (7)

    ***_555
    Это свой, путриотнутый.
    pavas
    Еще одно доказательство того, что все статьи за экстремизм необходимо отменить. Политическая вкусовщина не может быть основанием для уголовного преследования.
    Never_Mind
    1984 постепенно наползает...
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