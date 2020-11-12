«Нелепые и оскорбительные обвинения». Забавлявшийся мемами о нацизме преподаватель СПбГУ заподозрил студентов в желании халявы

Комиссия по этике СПбГУ рассмотрела жалобу студентов на преподавателя Николая Коврижных, в социальных сетях которого фигурировали картинки с атрибутами нацизма. Решение комиссии опубликовано на сайте вуза.

Жалобу на преподавателя кафедры информационных систем Николая Коврижных подписали шестеро студентов.

«Нам страшно и не комфортно оттого, что у нас на факультете работает преподаватель, нарушающий общественные нормы нравственности и морали», — говорилось в заявлении.

На заседании комиссии по этике Коврижных не стал отрицать присутствие спорного контента в своих социальных сетях, но заверил, что публиковались картинки пять лет назад, теперь же они «утратили свою актуальность». Изменивший мировоззрение педагог не стал удалять изображения и не закрыл свою страницу.