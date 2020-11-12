«Нелепые и оскорбительные обвинения». Забавлявшийся мемами о нацизме преподаватель СПбГУ заподозрил студентов в желании халявы
Комиссия по этике СПбГУ рассмотрела жалобу студентов на преподавателя Николая Коврижных, в социальных сетях которого фигурировали картинки с атрибутами нацизма. Решение комиссии опубликовано на сайте вуза.
Жалобу на преподавателя кафедры информационных систем Николая Коврижных подписали шестеро студентов.
«Нам страшно и не комфортно оттого, что у нас на факультете работает преподаватель, нарушающий общественные нормы нравственности и морали», — говорилось в заявлении.
На заседании комиссии по этике Коврижных не стал отрицать присутствие спорного контента в своих социальных сетях, но заверил, что публиковались картинки пять лет назад, теперь же они «утратили свою актуальность». Изменивший мировоззрение педагог не стал удалять изображения и не закрыл свою страницу.
«Коврижных утверждает, что в данном случае «имеет место передергивание и вырывание фраз из контекста», и потому считает обвинения в его адрес «нелепыми и оскорбительными». Смещая акценты в другую плоскость, он объясняет само появление данного письма предельно просто: «лодырь-митрофанушка, который наслышан о строгости преподавателя и пытается заранее облить его грязью», — говорится в решении комиссии по этике.
Члены комиссии пришли к выводу, что «вопросы, поставленные в обращении студентов, носят весьма серьезный характер», но до формирования какой-либо позиции решили дождаться результатов проверки полиции. Николай Коврижных продолжает работать.
Преподаватель СПбГУ и редактор «Что?Где?Когда» собирал на своей странице в «ВКонтакте» мемы о нацизме, а также картинки с девушками в форме СС, встречались в коллекции и обнажённые особы, прикрывающиеся флагом нацистской Германии.