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    СПбГУ готов оказать юридическую помощь задержанной в Латвии студентке

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    7 комментариев

    В СПбГУ готовы помочь задержанной в Риге студентке и гражданке Латвии Татьяне Андриец. Об этом сообщил вечером 7 февраля проректор по правовым вопросам Юрий Пенов.

    В вузе о задержании узнали из официальных источников, в том числе из телеграм-канал МИД РФ. «Сотрудники и студенты СПбГУ уже выразили готовность оказать юридическую и любую другую помощь, которая потребуется студентке СПбГУ», — отмечается в сообщении.

    Андриец задержали в Риге накануне сотрудники службы госбезопасности Латвии. Её заподозрили в модерации телеграм-канала «Балтийские антифашисты», который «ведёт деятельность, направленную против интересов национальной безопасности Латвии». Однако в самом телеграм-канале связь с Андриец опровергли.

    Летом прошлого года 22-летнюю активистку партии «Русский союз Латвии» задерживали на митинге против сноса памятника Освободителям Риги. «Выражение протеста против ликвидации советского мемориального наследия, защита памяти народа о победе над фашизмом соответствуют законодательству Российской Федерации», — прокомментировали в СПбГУ.

    В октябре 2022 года из СПбГУ уволили преподавателя Дениса Скопина за «аморальный проступок». Решению руководства предшествовало задержание педагога на пацифистом митинге. Также 20 студентов вуза чуть не лишились своих мест из-за участия в несанкционированных акциях, их оставили на учебе после обещания не посещать митинги.

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    Комментарии 7

    Свободу Лёхе!08 Фев 2023 в 01:52
    22 года - довольно серьёзный возраст для Студентки! - К чему ты клонишь? - Пытаюсь рассуждать..) - К общему Знаменателю пытаясь привести, ты - не учитываешь, что мир был устроен совсем по-другому тогда! - Для Студентов? - Не можем же мы всех охватить! - Не можем..) - Есть лишь.. - личный(!) Опыт? - Так точно! ) - И?) - Да легко бы я рассказал, но.. - уместно ли? - Но, интересно же, чем жили Студенты во Время Перестройки! ) - О, Господи, Тебе тут не ко мне! ) - Что ли не типичный ты Студент "того Времени"?! ) - Понял я, что разводишь на какую-нибудь Историю меня! - Слабо? ) - Я кратко не смогу! ) - Почему? - Ну, просто ведь так, история.. - должна быть Честной, до конца..) - Без.. Фантазий что ли имеешь ввиду? - Да, как-то так..) - Готов рассказать?! ) - А.. - смысл? - Смысла я тебе сейчас налью! ) - Легко готов! - Делись! - Друзья, Господа, Товарищи.., вспомните Себя, в 22 года! - Господи, дальше продолжать? - Реакцию смотри! ) Что видишь? - Не наезжай так, я же - Волнуюсь! )
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