СПбГУ готов оказать юридическую помощь задержанной в Латвии студентке

В СПбГУ готовы помочь задержанной в Риге студентке и гражданке Латвии Татьяне Андриец. Об этом сообщил вечером 7 февраля проректор по правовым вопросам Юрий Пенов.
В вузе о задержании узнали из официальных источников, в том числе из телеграм-канал МИД РФ. «Сотрудники и студенты СПбГУ уже выразили готовность оказать юридическую и любую другую помощь, которая потребуется студентке СПбГУ», — отмечается в сообщении.
Андриец задержали в Риге накануне сотрудники службы госбезопасности Латвии. Её заподозрили в модерации телеграм-канала «Балтийские антифашисты», который «ведёт деятельность, направленную против интересов национальной безопасности Латвии». Однако в самом телеграм-канале связь с Андриец опровергли.
Летом прошлого года 22-летнюю активистку партии «Русский союз Латвии» задерживали на митинге против сноса памятника Освободителям Риги. «Выражение протеста против ликвидации советского мемориального наследия, защита памяти народа о победе над фашизмом соответствуют законодательству Российской Федерации», — прокомментировали в СПбГУ.
В октябре 2022 года из СПбГУ уволили преподавателя Дениса Скопина за «аморальный проступок». Решению руководства предшествовало задержание педагога на пацифистом митинге. Также 20 студентов вуза чуть не лишились своих мест из-за участия в несанкционированных акциях, их оставили на учебе после обещания не посещать митинги.