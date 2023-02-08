СПбГУ готов оказать юридическую помощь задержанной в Латвии студентке

В СПбГУ готовы помочь задержанной в Риге студентке и гражданке Латвии Татьяне Андриец. Об этом сообщил вечером 7 февраля проректор по правовым вопросам Юрий Пенов.

В вузе о задержании узнали из официальных источников, в том числе из телеграм-канал МИД РФ. «Сотрудники и студенты СПбГУ уже выразили готовность оказать юридическую и любую другую помощь, которая потребуется студентке СПбГУ», — отмечается в сообщении.

Андриец задержали в Риге накануне сотрудники службы госбезопасности Латвии. Её заподозрили в модерации телеграм-канала «Балтийские антифашисты», который «ведёт деятельность, направленную против интересов национальной безопасности Латвии». Однако в самом телеграм-канале связь с Андриец опровергли.