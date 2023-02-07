Служба безопасности Латвии задержала студентку СПбГУ

Служба госбезопасности Латвии задержала студентку СПбГУ Татьяну Андриец, которая приехала домой в Ригу на каникулы. По мнению спецслужб, 22-летняя рижанка является прокремлёвской активисткой, а её деятельность угрожает нацбезопасности страны.



О задержании сообщает латвийский TVNET 7 февраля. В публикации говорится, что Андриец якобы является одним из администраторов телеграм-канала «Балтийские антифашисты», который «ведет деятельность, направленную против интересов национальной безопасности Латвии». Накануне дома у студентки в Риге прошли обыски. В ближайшее время будет принято решение о процессуальном статусе задержанной.