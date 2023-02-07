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    Служба безопасности Латвии задержала студентку СПбГУ

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    29 комментариев

    Служба госбезопасности Латвии задержала студентку СПбГУ Татьяну Андриец, которая приехала домой в Ригу на каникулы. По мнению спецслужб, 22-летняя рижанка является прокремлёвской активисткой, а её деятельность угрожает нацбезопасности страны.

    О задержании сообщает латвийский TVNET 7 февраля. В публикации говорится, что Андриец якобы является одним из администраторов телеграм-канала «Балтийские антифашисты», который «ведет деятельность, направленную против интересов национальной безопасности Латвии». Накануне дома у студентки в Риге прошли обыски. В ближайшее время будет принято решение о процессуальном статусе задержанной.

    По данным посольства России в Латвии, официальные обвинения студентке пока не выдвинуты. Там отметили, что гражданка Латвии Татьяна Андриец известна «своей принципиальной позицией по отстаиванию прав преследуемых в Латвии журналистов и активистов русскоязычной диаспоры».

    Андриец является активисткой партии «Русский союз Латвии». В партии подтвердили её задержание на 48 часов. «Никакой точной информации о причинах ее задержания нет», — уточнили там.

    В телеграм-канале «Балтийские антифашисты» опубликовано сообщение о том, что Андриец не является его модератором.

    Ранее Татьяну Андриец задерживали на митинге против сноса памятника Освободителям Риги. По данным СМИ, 8 февраля она должна была давать показания по этому делу.

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    Комментарии 29

    Гость07 Фев 2023 в 17:48
    Сатрапы, душегубы! )
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