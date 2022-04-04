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    СПбГУ решил не отчислять студентов, пообещавших больше не ходить на митинги

    В Санкт-Петербургском государственном университете профильная комиссия провела встречи с 20 задержанными на несанкционированных акциях протеста студентами и рекомендовала не отчислять их, а обойтись выговорами.

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    Как стало известно на ректорском совещании СПбГУ 4 апреля, все учащиеся заявили, что больше в несогласованных мероприятиях участвовать не будут.

    По словам 18 из 20 студентов, они были задержаны на протестной акции случайно. Двое признались, что пошли на митинг намеренно: «в силу личных переживаний» за друзей и родственников на Украине. В пользу рекомендации о выговоре сыграло и то, что все эти учащиеся ранее дисциплинарных взысканий не имели.

    В комиссии, которая проводила встречи со студентами, участвовали заместитель ректора по правовым вопросам, проректор по воспитательной работе и организации приема, а также деканы факультета психологии и юридического факультета. Скольким ещё учащимся угрожает потенциальное отчисление, пока неизвестно.

    Ранее дисциплинарный комитет студсовета СПбГУ сообщил, что отчисление из-за возможного участия в несанкционированных митингах против боевых действий на Украине угрожает 40 студентам учебного заведения.

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