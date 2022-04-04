СПбГУ решил не отчислять студентов, пообещавших больше не ходить на митинги

Как стало известно на ректорском совещании СПбГУ 4 апреля, все учащиеся заявили, что больше в несогласованных мероприятиях участвовать не будут.



По словам 18 из 20 студентов, они были задержаны на протестной акции случайно. Двое признались, что пошли на митинг намеренно: «в силу личных переживаний» за друзей и родственников на Украине. В пользу рекомендации о выговоре сыграло и то, что все эти учащиеся ранее дисциплинарных взысканий не имели.



В комиссии, которая проводила встречи со студентами, участвовали заместитель ректора по правовым вопросам, проректор по воспитательной работе и организации приема, а также деканы факультета психологии и юридического факультета. Скольким ещё учащимся угрожает потенциальное отчисление, пока неизвестно.

