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    В Строгановском дворце впервые покажут материалы, связанные с первым фотографом Русского музея Александром Ержемским

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    Выставку «Александр Ержемский — первый фотограф Русского музея» составят уникальные фотоматериалы, архивные документы, журналы и книги из собрания музея, связанные с работой его первого фотографа.

    Фото: пресс-служба Русского музея
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    Александр Ержемский (1845 — 1905) был мастером фотографии, автором лекций, научных статей, брошюр, книг, совладельцем «Санкт-Петербургской мастерской учебных пособий и игр», сотрудником самых разных изданий и издательств. С 1897 года его жизнь была связана с Русским музеем, где и сейчас хранятся стеклянные негативы и авторские отпечатки, гелиогравюры и репродукции, напечатанные на основе его снимков. В этом корпусе фотоматериалов есть изображения ландшафтов, отдельных зданий и интерьеров, городских пейзажей, художественных произведений. В Русском музее напоминают, что на композиции Ержемского обращал внимание Александр Бенуа.

    В служебные обязанности Ержемского входили съёмки музейных экспозиций, зданий, событий, а также произведений, поступавших в коллекцию. Выставка в Строгановском дворце станет итогом изучения и обобщения наследия Ержемского. Музей приурочил её к своему 125-летию и к 100-летию создания фотоархива на базе фотолаборатории (сейчас — сектор архива изображений).

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    Выставка «Александр Ержемский — первый фотограф Русского музея» пройдёт в Строгановском дворце с 15 июня по 7 августа 2023. 0+

    Анастасия Семенович

    Фото: пресс-служба Русского музея

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