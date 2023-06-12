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    Двое пострадали в аварии с такси на Новороссийской

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    Перекресток на севере Петербурга оказался непреодолим для двух автомобилей утром 12 июня. Последствия их встречи показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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    Судя по кадрам, один из участников аварии на пересечении Политехнической и Новороссийской — такси. Без пострадавших не обошлось. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, бригады скорой увезли в больницу двух человек — 23 и 33 лет.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По предварительным данным, оба в состоянии средней степени тяжести. ДТП на перекрёстке случилось в девять часов утра, все обстоятельства выясняет дорожная полиция.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    ДТП с такси
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