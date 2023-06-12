Двое пострадали в аварии с такси на Новороссийской

Перекресток на севере Петербурга оказался непреодолим для двух автомобилей утром 12 июня. Последствия их встречи показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Судя по кадрам, один из участников аварии на пересечении Политехнической и Новороссийской — такси. Без пострадавших не обошлось. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, бригады скорой увезли в больницу двух человек — 23 и 33 лет.
По предварительным данным, оба в состоянии средней степени тяжести. ДТП на перекрёстке случилось в девять часов утра, все обстоятельства выясняет дорожная полиция.