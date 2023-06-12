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    Смертельная авария на трассе под Петербургом стала уголовным делом. В больницах пятеро

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    Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть по неосторожности, возбуждено после аварии в Бокситогорском районе Ленобласти. Пострадали шесть человек, женщина умерла на месте.

    О возбуждении дела 12 июня сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, накануне 64-летний водитель «Шкоды Йети», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю «Лада Веста» под управлением 47-летней петербурженки.

    Машины столкнулись на 390-м километре трассы А-114. «Шкода» перелетела через отбойник в пешеходную зону, «Лада» уткнулась в барьер.

    46-летняя пассажирка «Шкоды» скончалась на месте. По данным «Фонтанки», водителя госпитализировали в тяжёлом состоянии с травмами головы и переломами рёбер. Водителя «Лады» и 13-летнюю девочку с ушибом ноги скорая увезла в удовлетворительном состоянии. Ещё две пассажирки 44 и 74 лет поступили в больницу с тяжёлыми травмами.

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