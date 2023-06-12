Смертельная авария на трассе под Петербургом стала уголовным делом. В больницах пятеро

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть по неосторожности, возбуждено после аварии в Бокситогорском районе Ленобласти. Пострадали шесть человек, женщина умерла на месте.



О возбуждении дела 12 июня сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, накануне 64-летний водитель «Шкоды Йети», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю «Лада Веста» под управлением 47-летней петербурженки.

Машины столкнулись на 390-м километре трассы А-114. «Шкода» перелетела через отбойник в пешеходную зону, «Лада» уткнулась в барьер.