    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, с-в

    773мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd82.64eur89.01

    После стрельбы на юге Петербурга задержан подозреваемый в покушении на убийство

    587
    обсудить

    Полицейские за два дня нашли предполагаемого стрелка, ранившего мужчину и напугавшего ещё одного в Красносельском районе Петербурга.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 июня, 35-летнего петербуржца задержали накануне на Авангардной. По данным «Фонтанки», он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, ИП занимается торговлей. Супермаркет на улице Маршала Захарова, у которого стреляли вечером 7 июня, должен быть ему хорошо знаком — задержанный живёт неподалёку.

    Следствие квалифицировало случившееся как покушение на убийство. 26-летнего пострадавшего с проникающими ранениями госпитализировали в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, одну из пуль пришлось извлекать врачам.

    О человеке с короткой стрижкой и в зелёной жилетке полицейским также рассказывал 36-летний житель Стрельны. По его словам, мужчина стрелял и в него, по счастью не попал.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СтрельбаКрасносельский район
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close