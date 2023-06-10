После стрельбы на юге Петербурга задержан подозреваемый в покушении на убийство

Полицейские за два дня нашли предполагаемого стрелка, ранившего мужчину и напугавшего ещё одного в Красносельском районе Петербурга.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 июня, 35-летнего петербуржца задержали накануне на Авангардной. По данным «Фонтанки», он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, ИП занимается торговлей. Супермаркет на улице Маршала Захарова, у которого стреляли вечером 7 июня, должен быть ему хорошо знаком — задержанный живёт неподалёку.
Следствие квалифицировало случившееся как покушение на убийство. 26-летнего пострадавшего с проникающими ранениями госпитализировали в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, одну из пуль пришлось извлекать врачам.
О человеке с короткой стрижкой и в зелёной жилетке полицейским также рассказывал 36-летний житель Стрельны. По его словам, мужчина стрелял и в него, по счастью не попал.