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    Полиция ищет мужчину, который стрелял в спину парню у магазина на юге Петербурга

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    В обстоятельствах конфликта, который привел к стрельбе у магазина в Красносельском районе в самое оживленное время, разбирается местная полиция. Врачи тем временем спасают одного из раненых.

    Заявка в 112 о стрельбе на улице Маршала Захарова поступила накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 июня. Когда полицейские прибыли на место, то застали там только очевидцев. Пострадавшего — 26-летнего мужчину — скорая увезла в больницу в крайне тяжелом состоянии. Он, по предварительной информации, получил несколько проникающих ранений в голову и спину. Пациента сразу же поместили в реанимацию.

    После полуночи в полицию обратился еще один участник конфликта — 36-летний житель Стрельны. Он сообщил, что мужчина у магазина стрелял несколько раз и в него.

    О подозреваемом известно, что это мужчина лет 30 с короткой стрижкой в синих джинсах и зеленой жилетке.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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