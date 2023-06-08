Полиция ищет мужчину, который стрелял в спину парню у магазина на юге Петербурга

В обстоятельствах конфликта, который привел к стрельбе у магазина в Красносельском районе в самое оживленное время, разбирается местная полиция. Врачи тем временем спасают одного из раненых.



Заявка в 112 о стрельбе на улице Маршала Захарова поступила накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 июня. Когда полицейские прибыли на место, то застали там только очевидцев. Пострадавшего — 26-летнего мужчину — скорая увезла в больницу в крайне тяжелом состоянии. Он, по предварительной информации, получил несколько проникающих ранений в голову и спину. Пациента сразу же поместили в реанимацию.

