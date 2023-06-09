Исландия объявила о временном закрытии посольства в Москве

Исландия временно прекращает работу своего диппредставительства в Москве начиная с 1 августа. Глава министерства иностранных дел страны Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир лично приняла данное решение, о чём было объявлено 9 июня на сайте правительства Исландии.



Посол России Михаил Носков был вызван в министерство иностранных дел Исландии. Согласно заявлению, до него была донесена информация о прекращении работы посольства в Москве.

Также Исландия настояла на том, чтобы Россия уменьшила объемы своей дипломатической активности в Рейкьявике и понизила уровень статуса своего представительства.