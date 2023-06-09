Исландия объявила о временном закрытии посольства в Москве

Исландия временно прекращает работу своего диппредставительства в Москве начиная с 1 августа. Глава министерства иностранных дел страны Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир лично приняла данное решение, о чём было объявлено 9 июня на сайте правительства Исландии.
Посол России Михаил Носков был вызван в министерство иностранных дел Исландии. Согласно заявлению, до него была донесена информация о прекращении работы посольства в Москве.
Также Исландия настояла на том, чтобы Россия уменьшила объемы своей дипломатической активности в Рейкьявике и понизила уровень статуса своего представительства.
Хотя посольство в Москве приостанавливает свою деятельность, министерство иностранных дел Исландии уточнило, что это не свидетельствует о разрыве дипломатических отношений с Россией. Вопрос возобновления работы посольства будет рассмотрен в приоритетном порядке, как только обстановка это позволит, подчеркнули в исландском МИДе.
Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир подчеркнула сложность принятого решения, утверждая, что Исландия традиционно имеет тёплые отношения с российским народом. Однако она отметила, что текущие условия делают поддержание посольства в Москве экономически нецелесообразным для маленького внешнеполитического ведомства страны. Министр выразила надежду, что в будущем взаимодействие с Россией возобновится на взаимовыгодной основе.
23 января Министерство иностранных дел России заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Тогда Маргуса Лайдре вызвали в МИД, где сообщили, что ему нужно покинуть страну 7 февраля. Поводом стал шаг Таллина, радикально снизившего состав посольства России в Эстонии.
МИД Норвегии 13 апреля объявил 15 сотрудников посольства России в стране персонами нон грата. В Осло их назвали сотрудниками российской разведки.
Также «Фонтанка» писала о выдворении пятерых российских дипломатов из Швеции. «Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», — заявлял глава МИД Тобиас Билльстрём.
Действия иностранных дипломатических ведомств получали симметричные ответы.