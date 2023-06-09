    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 12

    2 м/с, с-в

    767мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd82.09eur88.04

    Исландия объявила о временном закрытии посольства в Москве

    1094
    11 комментариев

    Исландия временно прекращает работу своего диппредставительства в Москве начиная с 1 августа. Глава министерства иностранных дел страны Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир лично приняла данное решение, о чём было объявлено 9 июня на сайте правительства Исландии.

    Посол России Михаил Носков был вызван в министерство иностранных дел Исландии. Согласно заявлению, до него была донесена информация о прекращении работы посольства в Москве.

    Также Исландия настояла на том, чтобы Россия уменьшила объемы своей дипломатической активности в Рейкьявике и понизила уровень статуса своего представительства.

    Хотя посольство в Москве приостанавливает свою деятельность, министерство иностранных дел Исландии уточнило, что это не свидетельствует о разрыве дипломатических отношений с Россией. Вопрос возобновления работы посольства будет рассмотрен в приоритетном порядке, как только обстановка это позволит, подчеркнули в исландском МИДе.

    Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир подчеркнула сложность принятого решения, утверждая, что Исландия традиционно имеет тёплые отношения с российским народом. Однако она отметила, что текущие условия делают поддержание посольства в Москве экономически нецелесообразным для маленького внешнеполитического ведомства страны. Министр выразила надежду, что в будущем взаимодействие с Россией возобновится на взаимовыгодной основе.

    23 января Министерство иностранных дел России заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Тогда Маргуса Лайдре вызвали в МИД, где сообщили, что ему нужно покинуть страну 7 февраля. Поводом стал шаг Таллина, радикально снизившего состав посольства России в Эстонии.

    МИД Норвегии 13 апреля объявил 15 сотрудников посольства России в стране персонами нон грата. В Осло их назвали сотрудниками российской разведки.

    Также «Фонтанка» писала о выдворении пятерых российских дипломатов из Швеции. «Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», — заявлял глава МИД Тобиас Билльстрём.

    Действия иностранных дипломатических ведомств получали симметричные ответы.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДипломатыИсландия
    ЛАЙК8
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close