Норвегия объявила 15 сотрудников посольства РФ персонами нон грата

МИД Норвегии 13 апреля объявил 15 сотрудников посольства России в стране персонами нон грата. В Осло их назвали сотрудниками российской разведки.

«15 офицеров разведки занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом», — приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.



Эти 15 человек должны покинуть Норвегию в самое ближайшее время. «Визы не будут выдаваться сотрудникам разведки, желающим приехать в Норвегию», — говорится на сайте МИД.



Деятельность этих «сотрудников разведки» отслеживалась в течение определённого времени на фоне ухудшения ситуации с безопасностью и усиления угрозы российской разведки для Норвегии. Сегодняшнее решение МИД основано на решении, принятом в апреле 2022 года, о высылке из Норвегии трех сотрудников российского дипломатического представительства.