Норвегия объявила 15 сотрудников посольства РФ персонами нон грата

МИД Норвегии 13 апреля объявил 15 сотрудников посольства России в стране персонами нон грата. В Осло их назвали сотрудниками российской разведки.
«15 офицеров разведки занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом», — приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.
Эти 15 человек должны покинуть Норвегию в самое ближайшее время. «Визы не будут выдаваться сотрудникам разведки, желающим приехать в Норвегию», — говорится на сайте МИД.
Деятельность этих «сотрудников разведки» отслеживалась в течение определённого времени на фоне ухудшения ситуации с безопасностью и усиления угрозы российской разведки для Норвегии. Сегодняшнее решение МИД основано на решении, принятом в апреле 2022 года, о высылке из Норвегии трех сотрудников российского дипломатического представительства.
«Решение правительства является ответом на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе, которая привела к усилению разведывательной угрозы со стороны России», — говорится на сайте МИД.
«Я хотела бы подчеркнуть, что Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией и что российские дипломаты приветствуются в Норвегии. Действия, которые мы предприняли сегодня, направлены на сокращение нежелательной разведывательной деятельности. Мы хотим, чтобы у России по-прежнему была действующая дипломатическая миссия в Норвегии, но мы не приемлем того, чтобы дипломатические миссии использовались не по назначению для проведения тайной разведывательной деятельности», — заявила Хюитфельдт.