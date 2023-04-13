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    Норвегия объявила 15 сотрудников посольства РФ персонами нон грата

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    32 комментария

    МИД Норвегии 13 апреля объявил 15 сотрудников посольства России в стране персонами нон грата. В Осло их назвали сотрудниками российской разведки.

    «15 офицеров разведки занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом», — приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

    Эти 15 человек должны покинуть Норвегию в самое ближайшее время. «Визы не будут выдаваться сотрудникам разведки, желающим приехать в Норвегию», — говорится на сайте МИД.

    Деятельность этих «сотрудников разведки» отслеживалась в течение определённого времени на фоне ухудшения ситуации с безопасностью и усиления угрозы российской разведки для Норвегии. Сегодняшнее решение МИД основано на решении, принятом в апреле 2022 года, о высылке из Норвегии трех сотрудников российского дипломатического представительства.

    «Решение правительства является ответом на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе, которая привела к усилению разведывательной угрозы со стороны России», — говорится на сайте МИД.

    «Я хотела бы подчеркнуть, что Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией и что российские дипломаты приветствуются в Норвегии. Действия, которые мы предприняли сегодня, направлены на сокращение нежелательной разведывательной деятельности. Мы хотим, чтобы у России по-прежнему была действующая дипломатическая миссия в Норвегии, но мы не приемлем того, чтобы дипломатические миссии использовались не по назначению для проведения тайной разведывательной деятельности», — заявила Хюитфельдт.

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    Гость13 Апр 2023 в 14:47
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