«Решение положило конец спору». Верховный суд Нидерландов постановил передать скифское золото Украине

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев на решение о передаче скифского золота Украине. Высшая судебная инстанция постановила передать коллекцию предметов искусства Киеву. Об этом сообщается на сайте ВС Нидерландов в пятницу, 9 июня.

В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине скифское золото. Музеи Крыма обратились в Верховный суд Нидерландов с просьбой отменить это решение, но теперь получили отказ. «Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд», — сказано в публикации.