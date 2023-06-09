«Решение положило конец спору». Верховный суд Нидерландов постановил передать скифское золото Украине

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев на решение о передаче скифского золота Украине. Высшая судебная инстанция постановила передать коллекцию предметов искусства Киеву. Об этом сообщается на сайте ВС Нидерландов в пятницу, 9 июня.
В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине скифское золото. Музеи Крыма обратились в Верховный суд Нидерландов с просьбой отменить это решение, но теперь получили отказ. «Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд», — сказано в публикации.
Такое постановление высшей судебной инстанции означает конец разбирательства.
«Решение Верховного суда положило конец этому спору. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украина, а не музеям Крыма», — говорится на сайте суда.
Коллекцию скифского золота из четырёх крымских музеев (около 2 тысяч предметов) в 2014 году показали на временной выставке в столице Нидерландов. После того, как Москва объявила о включении полуострова в состав России, в Амстердаме оставили подвешенным вопрос, кому именно возвращать экспонаты — Киеву или Крыму. В 2016 году суд принял решение в пользу Украины, однако была подана апелляция.
26 октября 2021 года апелляционный суд в Амстердаме принял решение: скифское золото признали собственностью Украины и постановили передать Киеву.