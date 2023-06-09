В Петербурге звёзды оперы и балета выступят в поддержку детей с онкозаболеваниями

В Северной столице пройдёт VI благотворительный концерт-спектакль «Неравнодушное искусство» с участием звёзд оперы и балета. Собранные средства будут направлены в петербургский фонд «свет.дети», который оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Концерт «Неравнодушное искусство», 2022 г. Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





13 июня на сцену Каменноостровского театра поднимутся те, чьи имена можно увидеть на афишах крупнейших театров мира: прима-балерина Мариинского театра Виктория Терёшкина, премьер балета Мариинского театра Владимир Шкляров, прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева, первая солистка Мариинского театра Мария Хорева, солист оперы Мариинского театра Михаил Петренко, солистка оперы Мариинского театра Татьяна Сержан и другие.

Опера, балет и техно — такой синтез ждёт зрителей «Неравнодушного искусства». Каждый год режиссёрская команда готовит уникальную программу и привлекает необычные для классики течения в современной музыке — рок, рэп. А в этом году — техно. Знаменитые классические произведения зрители увидят и услышат по-новому.

«Наш проект объединяет артистов, которые выступают в Большом и Мариинском театрах, La Scala и Парижской опере. Они собираются только раз в году и только в Петербурге, чтобы подарить детям возможность жить полноценной здоровой жизнью. Поколение наших артистов такое: когда просишь об участии в благотворительном концерте, никто не отказывается. Они все безумно заняты, но всегда говорят "да". Сострадание и готовность помогать отличают всех артистов балета, оперы, оркестра», — рассказала Алиса Петренко, главный организатор «Неравнодушного искусства», балерина Мариинского театра.

За шесть лет существования проекта удалось собрать более 10 миллионов рублей и помочь 8 детям с онкозаболеваниями — подопечным благотворительного фонда «свет.дети». Собранные средства были направлены на оплату лечения детей.

«"Неравнодушное искусство" — уникальная синергия талантливых людей из разных сфер культуры, такого сочетания больше не увидеть нигде. У концерта особенная атмосфера: это не просто досуговое мероприятие — оно нацелено на помощь детям», — говорит Юлия Божина, директор фонда. Подробности мероприятия можно узнать на сайте БФ «свет.дети».