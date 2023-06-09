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    В кино покажут фантастический триллер об аномальной зоне с Егором Бероевым

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    Фото: кадр из фильма
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    15 июня в прокат выходит картина режиссёра Александра Богуславского «Сквозь время». Речь пойдёт о состоятельном изобретателе Итане Блэйке, который вместе со своим братом Джейкобом оказывается на таинственном острове, не нанесенном ни на одну карту. Остров окутан туманом, через который можно попасть и в прошлое, и в будущее. Итан встретит своего отца, найдет любовь и даже предотвратит катастрофу — раскрыв тайну острова.

    Александр Богуславский известен детским фэнтези «Эбигейл» и сериалом о зомби-эпидемии «Выжить после». На этот раз он взялся за, пожалуй, самую масштабную работу в своей карьере: снимали в павильонах, в Москве и на черноморском побережье. Туда из Москвы, за тысячу километров, перевезли более двадцати тонн реквизита, оборудования и декораций. Много в картине и компьютерной графики. Студия CJ VFX создала модели боевой техники будущего: например, чешуйчатый танк, отражающий снаряды.

    Главного героя Итана Блэйка сыграл заслуженный артист РФ Виктор Добронравов («Солдатик», «Оттепель»), а его отца Генри — Егор Бероев («Турецкий гамбит», «Территория»). Спутницу Итана Тину могла сыграть модель Саша Лусс, но в итоге воплотила актриса Софья Присс.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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