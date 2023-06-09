Водитель «Газели», догнавшей «Калину» на «Сортавале», за 1,5 года 63 раза нарушил ПДД

Погибшей и пострадавшим в тяжелом ДТП на федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Петербурга вечером 8 июня оказались пожилые петербуржцы. Водитель врезавшегося в них грузовика собрал коллекцию штрафов за нарушения ПДД.
Авария произошла около 17:20 на 21-м километре автодороги А-121 «Сортавала», вне населенного пункта. 37-летний житель Петербурга, следуя в сторону области на личной «Газели», неправильно выбрал дистанцию и врезался в ехавшую впереди LADA Kalina под управлением 80-летнего петербуржца, сообщает 9 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара «Лада» въехала в отбойник.
В результате ДТП погибла 74-летняя пассажирка «Лады», а водителя легковой госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего полиция ведет проверку. Известно, что водитель «Газели» за 2022–2023 годы 63 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.