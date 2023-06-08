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    Женщина погибла в аварии с фурой и легковой на «Сортавале»

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    На трассе А-121 «Сортавала» столкнулись «Лада Калина» и «ГАЗель». Пассажирка легковой машины скончалась, сообщили 8 июня «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    ДТП произошло на 21-м километре около 17:40. По предварительным данным, 37-летний водитель «ГАЗели» не выдержал дистанцию и она столкнулась с «Ладой», которая затем врезалась в ограждение.

    Водитель «ГАЗели» не пострадал, водитель «Лады» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Личность погибшей устанавливается.

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    ДТПА-121Трасса Сортавала
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